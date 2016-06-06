沪综指小幅收跌 量能不济短线上攻动力有所减弱

路透北京6月6日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，今日大盘围绕沪综指60日均线盘整，成交量明显萎缩。目前市场情绪相对理性，6月国内外事件较多，市场仍在等待消息面的进一步明朗。虽然盘面热点活跃度明显提高，但主线和持续性仍不清晰，盈利机会较难把握。

沪综指.SSEC收报2,934.10点，跌4.58点或0.16%，上证A股今日成交1,722亿元人民币，上日为2,110亿元。

“今天从技术层面上看，经过上周大涨，主要股指的技术指标还是处在超买区域，短线上攻动力有所减弱。”首创证券策略分析师邵帅说。

他认为，今日大盘指数仍未能有效突破60日均线，同时中小板和创业板指数受制于半年线的阻力，显示技术面仍有明显压力。但目前沪综指盘中调整依然停留在5日均线上方，表明走势相对健康，而消息面的不确定性也是制约量能进一步放大的重要因素。

中国国务院副总理汪洋周一表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的的“负面清单”。汪洋是在目前于北京举行的中美战略对话开幕式上发表上述谈话。美国官员先前表示，提出大举减少禁入行业数量的负面清单，对于达成协议至为重要。

创业板指数P则收跌0.26%，乐视网(300104.SZ)收跌5.04%。

沪深300指数.CSI300收报3,178.79点，跌0.33%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,157.4点，跌0.51%，成交12,282手。130亿元额度的沪股通净买入7.24亿元。（完）