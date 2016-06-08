沪综指小幅收跌 临近端午节小长假市场情绪偏谨慎

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，临近端午节小长假，市场情绪偏谨慎，今日大盘振幅有所加大，指数下跌过程中略有放量。在经济走势和消息面明朗前，存量资金仍将主导市场行情。目前沪综指60日均线技术阻力较强，大盘短期缺乏持续上攻动力，后市存在消化获利回吐压力的要求。
沪综指.SSEC收报2,927.159点，跌8.886点或0.30%。上证A股今日成交1,771亿元人民币，上日为1,634亿元。
“整体来看，大盘还是处于窄幅波动的一种状态，盘中有一部分套现压力。”开源证券策略分析师田渭东说，端午节小长假股市将有四天休市假期，有部分资金为短期回避风险选择套现，但套现压力不大，大盘整体仍处于较为谨慎的情绪中。
首创证券策略分析师邵帅表示，假期将公布部分经济数据，作为判断目前经济走势的重要依据，市场对此高度关注，同时目前市场对MSCI纳入A股预期偏乐观，大盘对此利好消息提前反应后，也要等待消息的进一步明朗，短期市场或将以平稳运行为主。
中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。
邦宝益智(603398.SS)、神思电子(300479.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,163.99点，跌0.41%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,148.0点，跌0.32%，成交11,858手。130亿元额度的沪股通净买入2.43亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。