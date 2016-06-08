沪综指小幅收跌 临近端午节小长假市场情绪偏谨慎

路透北京6月8日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，临近端午节小长假，市场情绪偏谨慎，今日大盘振幅有所加大，指数下跌过程中略有放量。在经济走势和消息面明朗前，存量资金仍将主导市场行情。目前沪综指60日均线技术阻力较强，大盘短期缺乏持续上攻动力，后市存在消化获利回吐压力的要求。

沪综指.SSEC收报2,927.159点，跌8.886点或0.30%。上证A股今日成交1,771亿元人民币，上日为1,634亿元。

“整体来看，大盘还是处于窄幅波动的一种状态，盘中有一部分套现压力。”开源证券策略分析师田渭东说，端午节小长假股市将有四天休市假期，有部分资金为短期回避风险选择套现，但套现压力不大，大盘整体仍处于较为谨慎的情绪中。

首创证券策略分析师邵帅表示，假期将公布部分经济数据，作为判断目前经济走势的重要依据，市场对此高度关注，同时目前市场对MSCI纳入A股预期偏乐观，大盘对此利好消息提前反应后，也要等待消息的进一步明朗，短期市场或将以平稳运行为主。

中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。

邦宝益智(603398.SS)、神思电子(300479.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,163.99点，跌0.41%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,148.0点，跌0.32%，成交11,858手。130亿元额度的沪股通净买入2.43亿元。（完）