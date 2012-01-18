沪综指收跌1.4% 因获利盘离场

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月18日电---中国股市沪综指周三收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.
沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.
"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.
联讯证券分析师曹卫东认为,中小市值股周三再度大跌,与前期大量发行有关,中小盘股还会经历较长的价值回归过程.他并预计,节前沪综指在2,200-2,300点区间震荡.
两地中小市值个股周三再现大幅下跌,多家个股收报跌停.
沪深300指数2012年2月合约尾盘报2,438.6点,跌2.29%,成交量为303,957手.(完)
--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)