《A股技术分析》沪综指继续反弹空间有限

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京3月4日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周如期再度下试2,638点前低后，维稳护盘资金进场推动大盘回升。技术面显示，在市场预期较为一致的情况下，前低仍具备一定支撑，股指整体仍在维持2,640-2,940点区间震荡；中线看，随着时间推移前低的支撑力度会逐渐转弱，并不断遭遇考验。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1WYJxYl
本周沪指一度再探前低2,638点，政策性护盘及时出手，通过拉抬金融权重板块助大盘脱离低点回升，但接近2,900点附近即开始遭遇压力。盘面显示两会维稳粉饰指数迹象明显，短线大盘难有进一步反弹空间，会议期间将努力维持沪指于2,800点上方，继续呈现2,640-2,940点区间震荡，出现明显方向性突破的可能性不大。
短期多项技术指标均处于中值区域，加上本周护盘权重令大盘指数部分扭曲，指标对研判大盘短期走势的意义有限。从均线系统看，短期均线于2,800点附近汇集，成为下周多头主要防守点位；但深指及创业板指均明显回落，与沪指形成背离，在护盘力量减弱或撤除后，沪指料再度向下。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1WYJDPY
本周沪指收出带下影线中阳，近五周周K线组合形成明显的横向波动区间震荡格局，五周均线于2,800点附近走平上翘，对大盘续有支撑；而10周均线持续下行，将回至3,000点之下，上档2,900-3,000点间技术压力极大，股指难以突破，冲高之后料仍见回落。
整体看，沪指再度获得前低支撑后回升，月内有望保持横移震荡，由于缺乏基本面利好配合，区间下限的技术支撑力度将随时间拉长而减弱；中长线看，未来仍不排除出现向下有效突破的可能。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。