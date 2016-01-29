《A股技术分析》沪综指春节前以超跌反弹走势为主

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京1月29日 - 中国股市沪综指.SSEC本周二次探底失败，前低2,850点一线有效破位后恐慌性卖压集中释放。技术面显示，股指连续下挫导致严重超卖，叠加后半周政策性护盘动作，短线反弹行情再度展开，料春节前难现新的杀跌走势。
中线看，前期低位平台破位，3,000点一带形成新的压力区，月线长阴显示调整力度加大，短线反弹后回抽至2,800点附近后，大盘中期仍有反复下落要求。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1PEeITI
本周初沪市五日及10日均线共振对大盘形成强大压力，导致长阴下破前期低点2,850点，并引发恐慌性抛盘大举释放，在创出2,638点的本轮熊市新低后，技术面出现明显超卖；同时周四和周五政策性护盘力度逐渐加大，拉动大盘进入超跌反弹，料春节前难有持续挫跌走势，短线股指以震荡反弹走势为主，多头将努力回试2,800点。
技术指标方面， KDJ继续低位震荡，形成第二个金叉并继续呈底背离状态，MACD再创新低后走平，再度向下空间极为有限，而布林通道下轨自2,600点附近缓升，意味本周在该点位上方创出的低点较具技术意义，有望支撑大盘进入波段反弹行情。
较长期走势(月线图): tmsnrt.rs/1PEeKLd
本月沪综指创逾七年来最大月度跌幅，此前三个月的反弹成果悉数抹去。均线系统显示，本月大盘下破数条中期均线，中线空头格局尽显。下月沪指30周均线位于2,850点附近，技术上大盘存在向该点位回抽的可能，但市场预期已变，2,850-3,000点已由此前的中级支撑区间逐渐转换成压力区，反弹将难以逾越。
月K线组合显示，去年6月沪指见顶5,178点以来的中期下跌走势得以延续，未来数月大盘仍将遭遇卖压的持续释放。若短线反抽2,800点上方一旦结束，股指将继续向下创新低，基本目标指向去年上涨行情颈线突破点位2,450点左右。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。