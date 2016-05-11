中国“国家队”短期干预应减少 不宜频繁高抛低吸--经济参考报

路透上海5月11日 - 中国官方媒体新华社旗下经济参考报周三头版刊登评论称，从市场的长期健康发展来看，“国家队”对于A股市场的短期干预应当尽可能减少，只有在市场发生剧烈变化时才可出手，频繁的“高抛低吸”更是不可取。

包括中国证券金融公司、十大中证金融资管计划、国家外管局旗下梧桐树系公司、汇金资管公司等都是市场认同的“国家队”成员。

该评论指出，从功能定位来看，“国家队”力量应当是长期的托底力量，而非市场的短期参与者。近日的中央政治局会议提出“要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用”，股市的涨跌应该由市场自身来决定，“国家队”在A股中不应起到主导市场运行的作用，其角色应当逐渐淡化。

评论指出，为了维护市场稳定，2015年以来管理层投入巨额资金。从这些资金的来源来看，无论是证金公司还是券商自营的投入，均面临一定的成本压力，从长期来看，也面临着退出的压力。在这种情况下，“国家队”通过“高抛低吸”能够在一定程度上缓解这种压力。

“作为稳定市场力量的存在，其退出的路径应当是从更长的时间段来考虑的，短期过于频繁地干预市场，实际上产生了‘与民争利’的效应，扮演了市场上其他参与者的‘对手盘’的角色。”评论指出。

该评论表示，在这样的一个市场中，“国家队”成了人人谈之色变的对象，不仅没能起到长期稳定市场的作用，反而扭曲了整个市场的运行，使得其他投资者的行为更加短期化、一致性预期更强。这样的市场很难吸引更多的投资者和增量资金进入。

评论引用安信证券统计，截止去年底，国家相关机构持有A股1,246家公司共计市值1.12万亿元，占流通A股市值的2.7%。截至3月31日，国家相关机构持有A股1,221家公司共计市值1.00万亿，占流通A股市值的2.8%。

该评论指出，从行为模式来看，2015年四季度，市场环境趋于稳定，证金公司以减持为主，减持公司个数占比高达60%，减持公司446家，其中减持至退出公司前十大流通股的有201家。2016年一季度，市场波动加大，证金公司再度维稳，在其持股的公司中，对至少40%的公司的持股数量做出调整，增减持公司个数接近，十大中证资管计划增减持行为模式则类似，总体上呈现“高抛低吸”的特征。（完）