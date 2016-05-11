中国“国家队”短期干预应减少 不宜频繁高抛低吸--经济参考报

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月11日 - 中国官方媒体新华社旗下经济参考报周三头版刊登评论称，从市场的长期健康发展来看，“国家队”对于A股市场的短期干预应当尽可能减少，只有在市场发生剧烈变化时才可出手，频繁的“高抛低吸”更是不可取。
包括中国证券金融公司、十大中证金融资管计划、国家外管局旗下梧桐树系公司、汇金资管公司等都是市场认同的“国家队”成员。
该评论指出，从功能定位来看，“国家队”力量应当是长期的托底力量，而非市场的短期参与者。近日的中央政治局会议提出“要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用”，股市的涨跌应该由市场自身来决定，“国家队”在A股中不应起到主导市场运行的作用，其角色应当逐渐淡化。
评论指出，为了维护市场稳定，2015年以来管理层投入巨额资金。从这些资金的来源来看，无论是证金公司还是券商自营的投入，均面临一定的成本压力，从长期来看，也面临着退出的压力。在这种情况下，“国家队”通过“高抛低吸”能够在一定程度上缓解这种压力。
“作为稳定市场力量的存在，其退出的路径应当是从更长的时间段来考虑的，短期过于频繁地干预市场，实际上产生了‘与民争利’的效应，扮演了市场上其他参与者的‘对手盘’的角色。”评论指出。
该评论表示，在这样的一个市场中，“国家队”成了人人谈之色变的对象，不仅没能起到长期稳定市场的作用，反而扭曲了整个市场的运行，使得其他投资者的行为更加短期化、一致性预期更强。这样的市场很难吸引更多的投资者和增量资金进入。
评论引用安信证券统计，截止去年底，国家相关机构持有A股1,246家公司共计市值1.12万亿元，占流通A股市值的2.7%。截至3月31日，国家相关机构持有A股1,221家公司共计市值1.00万亿，占流通A股市值的2.8%。
该评论指出，从行为模式来看，2015年四季度，市场环境趋于稳定，证金公司以减持为主，减持公司个数占比高达60%，减持公司446家，其中减持至退出公司前十大流通股的有201家。2016年一季度，市场波动加大，证金公司再度维稳，在其持股的公司中，对至少40%的公司的持股数量做出调整，增减持公司个数接近，十大中证资管计划增减持行为模式则类似，总体上呈现“高抛低吸”的特征。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。