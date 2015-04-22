4,000点才是A股牛市的开端 不存在泡沫--《人民日报》

路透上海4月22日 - 中国官媒《人民日报》网站刊文称，A股牛市才刚刚开始，反映中国增长潜力，并不是泡沫。

过去六个月，A股大涨约80%，尽管一季度GDP增速降至7%的六年低位，引发股市可能出现大幅调整的担忧。

但人民网周二晚间发表评论文章为A股的卓越表现辩护，称4,000点才是A股牛市的开端，背后的原因是中国发展战略的宏观支撑以及经济改革的内在动力。

“一个年GDP总量10万亿美元的国家，其政治稳定、社会安全、经济稳健、目标明确；这样经济体中的蓝筹公司难道不应该修复其在资本市场的合理估值吗？如果这都算泡沫，这个世界上什么样的资产才不算泡沫？”文章称。

文章还指出，“一带一路”将提速蓝筹公司全球化进程，进而实现人民币国际化和中国金融业的全球化。

“如果你把人民币想象成美元，把中国的银行看作是美国的银行，那么目前中国银行的市盈率仍然偏低，价值仍然被低估。”

“当前国内资本市场的火热，也是市场对于上述变化的正常反应和判断。”

不过文章也对投机性交易的风险发出警告，称：“如果将A股看作‘中国梦’的载体，那么其蕴藏的投资机会是巨大的。但是，如果把A股市场当作赌场，那么世界上任何一个赌场都是危险的。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。