中国10月投资者信心指数攀升至55.3 连续两个月回升--投保基金

路透上海11月5日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司最新发布报告显示，10月投资者信心指数明显企稳回升，环比上升7.8%达到55.3，投资者信心连续两个月上升。

中国证券报周四引述该报告称，10月股市各板块积极轮动形成较为充沛的内生推动力，加之利好政策正面提振，大盘显着回暖。央行“双降”为经济结构调整和转型创造了宽松稳定的环境，充沛的流动性使得指数下档支撑得到夯实。

报告指出，虽然大盘也曾出现单日较大幅度波动，但并未对市场信心造成影响，10月投资者信心保持乐观且继续稳步回升。

报告并分析认为，在汇率稳定、清理配资基本结束等因素影响下，10月市场风险趋缓。“十三五”规划建议为市场带来新的活力，题材热点所营造出的赚钱效应开始吸引增量资金逐渐入场。相较于9月市场缩量震荡，10月市场成交额明显放大，总体呈现出震荡上行趋势。

中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。（完）