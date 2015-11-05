中国10月投资者信心指数攀升至55.3 连续两个月回升--投保基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司最新发布报告显示，10月投资者信心指数明显企稳回升，环比上升7.8%达到55.3，投资者信心连续两个月上升。
中国证券报周四引述该报告称，10月股市各板块积极轮动形成较为充沛的内生推动力，加之利好政策正面提振，大盘显着回暖。央行“双降”为经济结构调整和转型创造了宽松稳定的环境，充沛的流动性使得指数下档支撑得到夯实。
报告指出，虽然大盘也曾出现单日较大幅度波动，但并未对市场信心造成影响，10月投资者信心保持乐观且继续稳步回升。
报告并分析认为，在汇率稳定、清理配资基本结束等因素影响下，10月市场风险趋缓。“十三五”规划建议为市场带来新的活力，题材热点所营造出的赚钱效应开始吸引增量资金逐渐入场。相较于9月市场缩量震荡，10月市场成交额明显放大，总体呈现出震荡上行趋势。
中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。