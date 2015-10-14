沪综指收跌结束五连升 经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月14日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，继连升五日后，今日大盘以震荡整理为主，尾盘出现跳水；已公布经济数据和三季报显示经济依旧疲软，难以支撑大盘持续上涨。此外外围市场开始出现回落，亦对国内股市形成冲击。
沪综指.SSEC收报3,262.44点，跌30.79点或0.93%；上证A股今日成交3,297亿元人民币，上日成交3,342亿元。
“我觉得这两天还是整固，震荡整固一下，正好也是消化数据披露的窗口期。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他并称，今日公布的CPI数据回落幅度较大，逊于市场预期，显示经济需求依旧疲软。CPI回落至低位水平，将进一步打开降息预期和空间。市场无风险利率水平不断下行，也将令资金配置方面发生微妙的变化。
中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。
山河智能(002097.SZ)、万讯自控(300112.SZ)跌停报收。
沪深300指数收报3,406.11点，跌1.13%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,382.6点，跌1.05%，成交12,011手。130亿元额度的沪股通净卖出8.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。