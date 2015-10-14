沪综指收跌结束五连升 经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

路透北京10月14日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，继连升五日后，今日大盘以震荡整理为主，尾盘出现跳水；已公布经济数据和三季报显示经济依旧疲软，难以支撑大盘持续上涨。此外外围市场开始出现回落，亦对国内股市形成冲击。

沪综指.SSEC收报3,262.44点，跌30.79点或0.93%；上证A股今日成交3,297亿元人民币，上日成交3,342亿元。

“我觉得这两天还是整固，震荡整固一下，正好也是消化数据披露的窗口期。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他并称，今日公布的CPI数据回落幅度较大，逊于市场预期，显示经济需求依旧疲软。CPI回落至低位水平，将进一步打开降息预期和空间。市场无风险利率水平不断下行，也将令资金配置方面发生微妙的变化。

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

山河智能(002097.SZ)、万讯自控(300112.SZ)跌停报收。

沪深300指数收报3,406.11点，跌1.13%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,382.6点，跌1.05%，成交12,011手。130亿元额度的沪股通净卖出8.5亿元。（完）