焦点：中国股灾似日本经历重演 但二者仍有重大差异

图为股民在北京一家券商营业部查看股票信息。沪综指6月中旬以来暴跌，并引发全球市场随之大幅下滑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透新加坡8月30日 - 随着中国股市突然暴跌，并引发全球市场随之大幅下滑，一些人开始将之与2008年全球金融危机、或者再早10年的亚洲金融危机相提并论。但其实他们之间的相似度并不高。

在1990年代戛然而止的日本经济荣景以股市崩跌和房地产泡沫破裂作结，与中国的情况最为相似，也提供了最有价值的经验教训。

中国股市6月中旬暴跌之前，已在保证金贷款的推动下，在一年时间内飙升150%，无视经济数据令人失望的事实。

这与2008年的最近一次由信贷催生泡沫的情况略有相似。

但这次并不存在导致股市崩跌的触发事件，好像当年美国当局允许雷曼兄弟破产从而震惊市场那样。

“如果考虑到股市的极端表现，与雷曼事件时期基本是可以类比的。那段时期有一个触发点，是可以清楚界定的实际事件，”DZ Bank利率分析师Christian Lenk周二称。

“昨日我们看到的是对中国的持续担忧...但没有触发点，因此今天就稍趋正常。”

日本财务大臣麻生太郎本周表示，如同一年前房地产泡沫破灭一样，中国股市的牛市行情终结也不足为奇。

中国股市崩跌与亚洲金融危机爆发的原因也大相径庭，后者是因为亚洲国家当时外债高企、贸易逆差非常大，而且汇率也处于难以为继的高位，从而导致了国际热钱出逃。

“中国股市崩跌和1997-1998年的亚洲金融危机几乎没有什么共同点，后者更多是因巨大的贸易逆差所致，”日兴资产管理驻纽约的首席全球策略师John Vail说。

“我们目前看到的更多是全球市场人气的迅速转变，”他说。

当下的中国和1990年代的日本却有着明显的相同点。

和当时的日本一样，中国也在试图给存在泡沫的房地产和股市降温。

两个经济体的增长都得益于大规模投资、巨额贸易顺差以及汇率偏高的本币，而且都在放宽对金融行业的管制。中国目前在全球经济中所占的份额约为12%，与90年代的日本大致相当。

**避免日本所犯的错误**

日本在崩盘前实质GDP增长率平均为5%，而中国在过去10年平均为10%。

两国信贷都呈现爆炸式增长，而市场崩盘也都部分是因给过热经济降温的举措引发。

两国的政策应对都是断断续续，中国在IPO政策、市场流动性操作以及对影子银行贷款问题处理方面都摇摆不定。

中国决策者担心会像日本一样陷入通缩和经济停滞的陷阱。

“他们对于日本的成功完全不感兴趣，他们最大的关注点在于日本的错误，”在中国的一位与中国监管当局有联系的日本消息人士3月曾对路透表示。

“日本和中国经济确实有很多相似之处，因此我认为，我们的经验有很多值得学习的地方。”

全球投资者也看到中日两国之间存在某些比较危险的差别。目前全球经济成长疲弱，而中国对全球成长的贡献占到五分之二。许多跨国公司的成长完全靠中国带动。

作为全球最大的商品消费国，中国经济放缓正在冲击到燃料和金属的价格，使全球面临通缩压力。

日本经济陷入困境时，正值全球经济强劲增长之际，因此造成的国际冲击要小一些。

“日本在1990年代的经济崩溃在很大程度上局限于国内，仅对亚洲其他地区带来了一些冲击，”英国Oxford Economics的首席分析师Adam Slater指出。

“中国经济放缓的影响将...让全球经济在未来一两年内的总体增长状况都令人失望。”

不过中日两国面对的情形存在着一些重大差异，而且可以从日本的经验中汲取教训，这不论是对全球投资者还是中国的决策层而言都是好事。

中国股市规模与国内生产总值(GDP)之比仅为40%，远低于日本当年的140%，所以对经济的影响没有那么大。中国以人均计算仍属于中等收入国家，城市化比例仅为55%，所以有充分的基建支出空间以支持经济。

此外，日本当局的相应速度迟缓--货币宽松政策力度太小、出台也太晚，财政刺激也早早撤回--而且该国资本市场极易受到国际资金流动的冲击。反观中国，资本账户受到严格管控，而且当局会积极主动地应对问题。

中国政府频繁地进行货币干预，并不时微调股市、楼市或者地方政府借贷的监管规定。虽然这些举措未必总是有效，甚至有时会适得其反，但在政府有需要时都会挺身而出。

中国与日本危机的比较图表：link.reuters.com/ryg55w

中国股市近期暴跌对全球股市的影响图表：

here (完)

(编译/审校 王丽鑫/汪红英/郑茵/徐文焰/孙茉莉/张若琪/张荻)

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