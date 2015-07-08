（更正）焦点：中国股灾无损全球基金 但更深远的风险隐现

(更正：内文第五段英文原文有误，应更正为沪港通计划让“更多海外投资人”可以直接投资上海股市，而不仅限于香港基金)

路透伦敦7月6日 - 中国股市在连续三周的重挫中跌幅达到30%，不过对新兴市场投资组合的影响并不大，因为它们持有的中国股票仍很少。但这场股灾对经济带来的冲击则构成更大风险。

6月中旬以来，中国沪深两地市场的A股市值蒸发近3万亿美元，即便当局出台越来越重大的托市举措仍无力回天。股市周一受到新的增加流动性举措激励大幅开高8%，但随后利好效应逐步消退，收盘仅上涨2%。

全球基金经理都在紧盯中国的动态。美国上市的中资企业美国存托凭证(ADR)周一大跌，暗示中国股灾余波未平。但由于外资对A股的曝险仍然极小，因此其投资组合目前为止基本毫发无伤。

“由于A股市场对外资的开放程度有限，对全球投资组合的影响也就有限，”瑞银财富管理新兴市场首席投资官Jorge Mariscal称。瑞银财富管理代客管理1万亿美元资产，但并未持有A股。

主要原因是，A股并未纳入主要指数。相反，外资是通过投资配额机制来投资A股。此外，最近推出的“沪港通”计划让更多海外投资人可以直接投资上海股市。

East Capital的香港合伙人Karine Hirn表示，根据外资的投资配额使用情况，以及“沪港通”带来的资金流情况，非居民持有的上海及深圳股市市值不超过2%。约有85%的交易来自中国散户。

“开放A股市场的传闻很多，但我们还是面对现实吧，开放程度仍然非常有限，”Hirn表示。她的公司自2013年开始就拥有中国投资配额，但投入中国的资产配比一直低于5%。

最近的剧烈跌势，也与上海股市.SSEC在截至6月的一年内就飙升了150%有关，这种涨势让其它所有的新兴及发达市场望尘莫及。在此期间，其它金砖国家的股市表现也远远落后于中国。

中国A股与亚洲、新兴国家和全球其他股市似乎没什么关联，自6月中以来，MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF跌4%，MSCI明晟主要中国股指跌8%。(link.reuters.com/rac25w)

之前中国股市的涨势大多是靠融资融券规模激增所推动，国内投资者押注后续还会降息，而且预期外资流入，所以试图先发制人。

但深谙市场走势的外国投资者早在这波暴跌之前就已撤走资金。据EPFR Global，1月至5月间，购买中国大陆和中国海外上市公司股票的中国题材基金撤出180亿美元资金。

“市盈率高的离谱，显然存在泡沫，”Ashmore的研究部主管Jan Dehn表示。Ashmore刚好在市场触顶前全身而退。

**平均处于亏损状态**

正如Dehn所指出的，一年前在A股市场买进的投资者现在仍有70%的获利。但中国散户中许多人可能是在市场正要下跌时才买进。

法国巴黎银行指出，3月底到6月中期间新开立的个人股票账户超过3,000万。而且，该银行表示，保证金购股交易据信占到可交易市值的将近5%，这个数字或许还要大得多，因为投资者有其它非官方的融资渠道。

“这些持有人现在平均处于亏损状态。这意味着消费者的财富和信心都已经缩水，因此他们的支出增长也将放慢，”该行称。

该行估计今年零售销售持稳是得到股市上涨的扶助，但警告称，“近期熊市造成的负面财富效应有可能让消费放慢”。

于是问题就来了。中国经济增长率今年可能低于7%。在出口迟滞的情况下，若消费下滑或坏账增加，银行业以及那些在国内和香港(或纽约)都上市企业的利润就会受损。

鉴于中国占到新兴市场股票指数的五分之一，投资组合稍后可能遭受损失。如果跌势不能止住，可能触发其它新兴市场的资金大量撤出。

“总体财富效应仍然是正面的，但如果当前的局面持续，就可能影响投资、消费和结构性改革的步伐，”Mariscal表示。

中国频频推出监管与货币政策措施以缓和市场震荡，在金融体系改革方面已有所退步。

East Capital的Hirn认为股市崩跌导致消费下滑的广泛风险不大，因为证券投资仅占中国家庭资产负债表的6%，而美国则高达17%。现金约占26%。她说，A股最终被纳入全球主要股指，也会提供一些支撑。

“这对于股民来说是一次大规模的冷水浴，”Hirn表示，“但如果他们(当局)设法稳住股市，而且再便宜20-25%，就会有人入市。”(完)

(编译 王丽鑫/张涛/李爽/郑茵；审校 徐文焰/许娜/张荻/张若琪/龚芳)

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