证监会对重大违法公司将实施强制退市 绩差股料将受冲击（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京7月4日 - 中国证监会周五就改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。分析师指出，退市制度改革将对业绩不佳的股票形成冲击，而投资者赔偿问题上将遇到执行难的问题。

证监会发言人邓舸在例行新闻发布会上表示，此次改革将实现上市公司退市的市场化、法治化和常态化，健全上市公司主动退市制度，进一步明确市场交易类、财务类强制退市指标，实施重大违法公司强制退市制度。

”退市制度是资本市场一个基础性制度，推出此制度以后整个资本市场的优胜劣汰，整个资源的配置才会更加的合理，有它积极的一面。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并表示，目前看这种主动退市的公司是很少，大部分都是被动退市的公司，而且被动退市公司的数量也比较少。但从国外的情况看，主动退市的公司也不少。

从现在的政策导向来看，今后不单是业绩差的公司要从市场退市，如果业绩好的公司因为自身原因也可以从市场上退市，整个制度将相对比较完善。

意见稿并称，允许证券交易所在其上市规则中对部分指标予以细化或者动态调整，并且针对不同板块特点作出差异化安排。针对欺诈发行、重大信息披露违法等市场反映强烈的违法行为，将按照法律法规制定具体的实施规则。

陈敏同时指出，强制退市对A股市场业绩不是太好的、ST类的股票形成了一定利空压力。因为退市制度的推出意味着上市公司”壳资源“并不一定是非常稀缺的资源，这就对业绩不佳的股票会造成一定的冲击。

此外，意见稿还将中小投资者合法权益保护作为退市制度完善要考虑的重点问题之一。强化公司退市前的信息披露义务，规范主动退市公司决策程序，完善异议股东保护机制，明确相关责任主体的民事赔偿责任等。

“目前仍存在投资者保护不够有效等问题，特别是由于具体的执法标准不够明确，一些存在重大违法行为的上市公司不能及时退出市场，影响了制度的实施效果。”证监会称。

西南证券首席策略分析师张刚亦指出，此次《退市意见》改动条款总体不大，但增加了民事赔偿。目前的问题在于赔偿在执行阶段特别难。

截至到目前，证券市场只是涉及到虚假陈述有赔偿，有法规规定如何赔偿，其他环节都没有相应的法规来完善投资者保护赔偿问题，所以在《退市意见》中有赔偿的责任，但这恐怕都是形同虚设。

“而且如果按回购的方式来赔偿，那以什么价格来回购也需要进一步明确。”张刚认为。

自2001年水仙电器等2家公司股票被终止上市交易至今，沪深交易所累计有78家公司退市。证监会表示，将根据反馈修改完善退市制度，尽快发布实施。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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