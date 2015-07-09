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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 09:26 BJT

中国证监会周三决定由证金公司提供充裕资金用于申购公募基金

路透北京7月9日 - 中国证监会新闻发言人邓舸称，证监会已于周三（8日）决定由中国证券金融股份有限公司提供充裕资金用于申购公募基金。

“证金公司出资申购公募基金，为基金公司提供流动性，旨在充分利用市场机构的专业优势，增强投资者信心，保障公募基金行业平稳运行，切实发挥专业机构投资者稳定资本市场的作用，”证监会网站周四刊登邓舸答记者问称。

稍早新华社报导称，中国央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指.SSEC大幅收跌5.9%至近四个月新低。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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