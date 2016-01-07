中国证监会决定暂停熔断机制 称目前负面影响大于正面效应

路透1月7日 - 上海和深圳证交所周四在其网站上宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定.之前该机制引发中国股市大幅震荡，一周内市场两度熔断。

中国证监会发言人邓舸回答有关暂停实施指数熔断的提问时表示，“熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阈值，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。”

邓舸称，“引入指数熔断机制的主要目的是为市场提供‘冷静期’，避免或减少大幅波动情况下的匆忙决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；抑制程序化交易的助涨助跌效应；为应对技术或操作风险提供应急处置时间。”

但事与愿违，引发了市场的抛售潮。分析师和投资者表示，熔断机制的触发熔断阈值设定的过低、过近，因此无法有效发挥作用。

周四稍早，中国股市开盘后不到半小时就因触发熔断机制而暂停交易直至收盘，全天交易不足15分钟。这是本周第二次因触发熔断阈值而暂停交易。

邓舸指出，“引入熔断机制是在2015年股市异常波动发生以后，应各有关方面的呼吁开始启动的，有关方案经过了审慎的论证并向社会公开征求了意见。熔断机制是一项全新的制度，在我国没有经验，市场适应也要有一个过程，需要逐步探索、积累经验、动态调整。下一步，证监会将认真总结经验教训，进一步组织有关方面研究改进方案，广泛征求各方面意见，不断完善相关机制。”

根据指数熔断规定，当股指下跌5%，熔断机制被触发，市场交易暂停15分钟，一旦跌幅达到7%，将结束当日交易。

美国、韩国和日本等国的股市也实施了熔断机制，但效果要好得多，因其设定了较高的熔断阀值。(完)

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