中国证监会决定暂停熔断机制 称目前负面影响大于正面效应

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透1月7日 - 上海和深圳证交所周四在其网站上宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定.之前该机制引发中国股市大幅震荡，一周内市场两度熔断。
中国证监会发言人邓舸回答有关暂停实施指数熔断的提问时表示，“熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阈值，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。”
邓舸称，“引入指数熔断机制的主要目的是为市场提供‘冷静期’，避免或减少大幅波动情况下的匆忙决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；抑制程序化交易的助涨助跌效应；为应对技术或操作风险提供应急处置时间。”
但事与愿违，引发了市场的抛售潮。分析师和投资者表示，熔断机制的触发熔断阈值设定的过低、过近，因此无法有效发挥作用。
周四稍早，中国股市开盘后不到半小时就因触发熔断机制而暂停交易直至收盘，全天交易不足15分钟。这是本周第二次因触发熔断阈值而暂停交易。
邓舸指出，“引入熔断机制是在2015年股市异常波动发生以后，应各有关方面的呼吁开始启动的，有关方案经过了审慎的论证并向社会公开征求了意见。熔断机制是一项全新的制度，在我国没有经验，市场适应也要有一个过程，需要逐步探索、积累经验、动态调整。下一步，证监会将认真总结经验教训，进一步组织有关方面研究改进方案，广泛征求各方面意见，不断完善相关机制。”
根据指数熔断规定，当股指下跌5%，熔断机制被触发，市场交易暂停15分钟，一旦跌幅达到7%，将结束当日交易。
美国、韩国和日本等国的股市也实施了熔断机制，但效果要好得多，因其设定了较高的熔断阀值。(完)
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(发稿 母红; 审校 李军)
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