不应因中国股市走强过度看空债券 机会仍存--中金

路透上海12月8日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，不应因为股市的走强过度看空债券，虽然债券没有股市那么有想象力，明年收益率下行空间也无法与今年相比，但债券仍是比较讲求纪律性和逻辑性的投资产品，在经济基本面尚未逆转、货币政策仍有放松空间的情况下，交易和投资机会依然存在。

短期内，炒股资金从理财、基金撤出进入股市，叠加年底获利回吐压力，加上11月份信贷数据超预期（信贷投放与MLF展期挂钩，迫使银行有动力年底增加信贷投放，但可持续性需要观察），债市可能仍会有一定的调整，但也会为明年一季度提供交易性机会。

明年一季度银行自营在新的投资额度下，配置需求开始释放，而一季度债券供给尚未体现，加上通胀仍低，货币仍会放松，对债券仍有利。

对于只能参与债券投资或者不能大比例参与股票投资的投资者而言，可以考虑趁年底债市的调整增加一些仓位和久期，博弈明年一季度的行情。

**预计明年商品房销售回升**

随着人口结构变迁、住房条件改善以及城镇化推进，房地产市场逐步走过黄金发展阶段，不过由于房地产在居民资产配置中权重较高，房地产市场仍有望实现平稳增长。

考虑明年稳增长压力较大，房地产政策或将延续放松趋势，政策发力点或在按揭贷款和税费改革，尽管政策难以改变趋势，但有助于稳定预期，避免房地产市场大幅下行。

居民新增储蓄存款和银行理财领先商品房销售，考虑居民可投资资金增加，预计明年商品房销售面积增长6%左右，据此计算2011-2015年商品房销售面积年均增速为4.5%，远低于1998-2010年年均增速的20%，房地产市场逐步走过高速发展阶段进入平稳增长时期。伴随商品房销售回升，明年房地产市场总体小幅改善的可能性大。

首先，商品房销售回升有助于企业融资条件改善，明年房屋新开工或有所回升，商品房投资或有所反弹；其次，明年保障房新开工700万套，基本建成550万套，保障房投资或达1.5万亿，保障房对房地产投资支撑作用减弱。

再者，明年上半年房价或止跌企稳，房价趋稳叠加股票价格上涨，资产价格泡沫或将推升通胀预期，这可能对房地产形成一定负面冲击。

最后，随着销售回升和价格企稳，房地产投资或有所企稳，中性假设下预计明年全年房地产投资增长12%左右，与今年接近。

**股疯疯是否会有债熊熊**

随着股市快速疯狂上涨，投资者对于货币政策放松驱动股债双牛的结论有所质疑，在股市旋风的洗礼下，看空债券的声音渐强。疯牛的股市一定会把债市逼入熊市么？本文试图来分析股市和债市互相影响的机制，在非理性繁荣的股市环境下理性的看待明年债市的格局。

历史上，股和债确实存在跷跷板效应，但近年来有一些弱化。股市走强对债券市场冲击的逻辑在于资金在向股市转移的过程中，可能会先从固定收益产品中撤出来，例如居民可能会赎回货币市场基金、债券基金、银行理财，将这些资金转移到股市。而净赎回可能迫使货币市场基金、债券基金、银行理财抛售一部分债券，从而推动债券收益率上升。

但与2007年当年不同，如果是货币市场基金以及银行理财被赎回，对债的冲击未必是很大的。主要的原因是，货币市场基金目前超过80%的资产配置是同业存款，债券配置的比例较低。赎回的过程中，货币市场基金不一定是抛售债券，而可能是消耗到期的同业存款应对赎回。这相当于货基存到银行的同业存款重新转变为证券保证金存款存回银行，虽然同业存款和保证金存款都不缴法定，但保证金存款对于银行而言，资金成本低的多。

银行理财的情况与货基有点类似。从理财的资产配置中，大约40%是债券和货币市场产品，30%是同业存款、20%多是非标。理财也可能选择消耗到期的同业存款来应对赎回，毕竟这部分资产收益率没有那么高。只有债基被赎回的情况，会导致抛债的压力会相对较大，但目前公募债基的绝对规模不大，而且今年债基是赚钱的，赎回压力也不太可能都只集中在债基上。

总结来看，居民赎回货基、债基、资管产品、银行理财去炒股，对债券抛售的冲击可能没有想象中那么大，而且这个反脱媒的过程其实有利于降低银行的资金成本，尤其是证券保证金较多的大中型银行将收益。

对于资金规模不大的散户而言，存款可能是炒股的重要资金来源。例如在2007年，居民对股市的投资资金比例达到了空前的高度。而当年，居民投资股市的主要资金来源是存款。如果居民投资股市的资金来源于存款，那么对固定收益类产品并无负面冲击，甚至有正面影响。因为居民取出存款投入股市，会形成证券保证金。而证券保证金对于银行的优势在于不用缴法定存款准备金。存款保证金的另外一个优势是成本并不高，显着低于同业存款。

对于股市的走强，真正需要警惕其对债市冲击的是杠杆水平的运用可能推升无风险利率水平。这次降息降出加息的效果，与金融杠杆的提升有关。例如融资融券、伞形信托、交易所回购等。目前新股的发行机制虽然比2007年有一定改善，但原理依然类似，仍可以通过打新股获得较高的资金回报，这导致每个月发新股的时候，资金面受到的冲击都比较大。

此外，券商两融业务也在助推金融杠杆的提升。融资融券的利率较高（8%以上），如果资金持续进入这个融资市场，对其他的融资会有所分流，容易变相的推高资金成本。我们认为在股市不断上涨的过程中，监管机构对于这种股市杠杆融资的管理也会趋于严格。而且券商自身也在控制两融业务的风险，在逐步上调两融的保证金比例，控制融资融券的杠杆倍数。

明年股市实行注册制，如果每个月新股发行支数和规模增加，对资金面的冲击着实不小，这个对央行货币政策的调控会形成干预。部委之间也会联合协调这种政策层面的冲突，因此不排除明年新股发行规则可能会有一定修改来缓冲其对资金面的冲击。因此，未来股市层面的杠杆融资如果受到一定限制，可能有利于缓解对无风险利率拉升的冲击。

从上面的分析来看，静态看，股市走强对债市存在着某种程度的冲击，但还不宜过分夸大。某种程度上，炒股导致存款保证金增加，这种反脱媒过程对于提高银行资金效率和降低其资金成本是好事。

动态的看，进入股市的资金可能不完全来自居民的存量资金，每个月新增收入的资金可能也是重要的资金来源。目前通胀在走低，而银行理财的利率仍较高，实际利率维持高位，而且股市走强，居民可能会继续压缩自身消费资金的比重。买房也是这个道理，现在有些机构甚至喊出卖房炒股的口号。某种程度上也说明从投资角度而言，买房的性价比比不上买股票或者买理财，除非是自住刚需。

因此，这种金融繁荣对消费和买房意愿的抑制一定程度上是不利于实体经济的。从这个角度而言，股市上涨还真不见得从经济基本面是利空债券的。如果这次经济基本面没有出现以前那么强劲的回升，通胀也因为美元走强和全球大宗商品价格维持低位，那么货币政策还不会很快退出宽松的基调，甚至会进一步增加宽松力度。债券还没开始进入熊途。

明年债券投资者的结构可能会相应发生一些变化。明年股市走强，加上银行理财监管新规推动理财向净值型产品过度，会使得脱媒化过程放缓甚至有反脱媒的效果，银行保证金存款将明显增加，有利于提高银行资金效率和降低银行资金成本，有利于银行自营资金增加债券投资或者增加货币市场资金融出。

因此明年理财、公募基金、券商自营买债的规模和比重会下降，主力大中型银行买债的规模和比重可能会重新上升。这种需求重回银行自营的格局变化可能更有利于利率债。(完)

(整理 边竞；审校 张喜良)

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