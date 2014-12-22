中国股市有望继续走强 高波动下转债仍可获超额回报--中金

路透上海11月22日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，若无政策打压，打新资金回流股市叠加理财到期搬家等仍将推动股市走强。但极度亢奋的市场情绪推升下，高收益、高波动的特征恐将更为明显。中期看，基于上述判断，转债仍有望为债券投资者获得超额回报。

当然，随着个券的大面积赎回，投资者的择券空间越来越逼仄。我们相信筹码稀缺的状况很快就将到来，相对低价、无赎回风险的新券将成为稀缺品种。

二线蓝筹、题材及新券仍应是投资者的重点关注对象。此外，年底将至，不排除部分基金重仓的小盘品种异动可能。但IPO加速是大势所趋，已经退市制度、监管风险提示、持有群体弱化（存量资金博弈中的机构）等，仍将对小盘转债正股带来压力。

个券方面，我们看好的平安转债将在周一收盘触发赎回条款，公司届时宣布赎回应无悬念。

我们在12月初判断民生转债相对价值有所提升，上周民生转债由于获得安邦继续增持而涨幅较大，目前来看民生价位、估值仍不高，且中行、工行转股压力较大，而增持事件更偏利好，因而民生转债的相对性价比仍存在。

二线蓝筹转债上周大放异彩，国电触发赎回，好在留给投资者时间还较长，建议稍作持有，等待IPO打新资金解冻回流股市之后方考虑逐步兑现。

中海、徐工上周涨幅较大，赎回、转股压力将逐渐显现，暂无赎回压力且价位偏低的浙能、深机及歌华性价比提升，洛钼及待上市的14宝钢EB、歌尔显然值得重点关注。小盘转债仍无起色，我们相对看好齐峰及同仁。

齐翔宣布将增加4万吨丁酮产能，由于前期调整较大，我们重申看淡小盘转债，等待并关注低吸机会。

**市场回顾**

上股市延续高收益、高波动，前期滞涨的二线蓝筹继续成为市场热点，诸多“中字头”股票暴涨，上证综指当周累计上涨5.8%，指数精彩的背后创业板等继续调整，股市成交量维持在12月初的较高水平。

债市遭遇货币政策未继续放松、IPO打新、机构被动加杠杆（此前的中证登文件）等多方面因素导致的流动性紧张冲击，收益率曲线倒挂明显。

而转债却从上周低点强劲反弹，转债指数涨幅高达9.2%，我们看好的徐工、东方、国电、中海等二线蓝筹占据涨幅前四位，民生转债也在大盘转债中表现最佳。

股市对债市的影响正在体现。框架上，无论股、债现价都可以理解成未来现金流的折现值。历史经验来看，在基本面驱动时，两者容易出现反向走势，如今年一季度。而当两个市场均由流动性主导时，往往会同向运行，如去年四季度。

当然，本轮股、债双牛，我们认为还是新常态下，经济增长怪圈被打破，房地产和融资平台融资需求萎缩，导致了流动性宽松且资金重新配置传统金融产品。

整体而言，股市和债市投资群体及风险偏好还是存在一定的分割，而股票对债市的影响主要有六个影响路径：

路径一：回报预期引发的直接配置方向调整。对债市影响的效果类似于“非标”。虽然可能仅是存款形式的转换，如从居民存款变成保证金存款。但单位存款投资债市的比率还是会下降；

路径二：两融受益权等资产对理财等纯债配置产生挤出效应；

路径三：流动性方面，居民等理财到期不续等引发的流动性风险；

路径四：股市强导致货币政策等短期陷入两难；

路径五：股市走强引发的经济复苏预期、杠杆能力、居民财富效应，但还需要时间；

路径六：债券等利率水平上行也会反过来制约股市的中期表现（企业盈利和资金成本）。

**股债分道扬镳的触发因素**

没有债券收益率的明显下行，股市走不长。近日，由于近期货币政策没能进一步宽松，股、债资金面而非基本面方面的竞争关系开始出现，而股市的赚钱效应导致债券明显处于劣势，呈现出债弱股强走势。

未来股、债真正分道扬镳的触发因素可能包括：

1、尾部风险爆发情景：利率长端好于低等级信用债、股市和大宗商品。出现概率低；

2、贷传导好转情景：债券偏谨慎，股市乐观。需要时间，相对概率略偏大，但也信非短期大概率事件；

3、货币政策不松叠加资金分流：股市阶段性的吸金效应，股强债弱但不空，未来会有股、债平衡；

4、其他情景，如IPO、再融资加速导致股市调整，股弱、债难测。

展望未来一个季度，我们认为股、债表现可能从之前的双牛、目前的股强债弱走向股强债不弱，理由在于：

短期资金面已经达到利率走廊管理的上限，投资者需要逆向思维，这是导致两者均不弱的基础。

债市面临的大环境仍有利，包括基本面、传统配置季、供给少、年底冲击导致收益率明显回升等。但之所以股市仍有可能比债市强，仍在于股市的赚钱效应下，对债市的资金分流影响仍随着理财到期等继续。

**资金面探讨**

资金面是快变量，理财资金是慢钱。显然，相比基本面的变化，资金面是股市的快变量，而资金面有可以分为实体、银行间和股市几个层次。我们认为，股市仍不乏潜在需求资金，其中理财资金值得关注。

我们在四季度策略中就曾提到，股市上涨推动资金包括：7月份的海外资金出于赌沪港通等目的增持A股，对市场起到激活的作用。但近期海外资金已经不是主力甚至有所撤出；目前开始由国内资金主导，其中产业资本、融资融券、IPO打新“甜头”入市资金基本属于快钱。

后续来看，会有哪些慢钱进入市场？我们认为理财资金最值得关注，而保险资金、信贷资金绕道、存款（农历新年前后的奖金季）和货基搬家等也值得关注。其中，理财资金规模最为庞大，而其由于无流动性等因素，其投资者调整资产配置往往最慢。

理财以往也可以通过伞形信托、两融受益权、高净值客户结构性产品为股市提供资金。后续来看，银行理财正在且将继续受到居民资产配置调整影响，从而影响股市。

具体而言：首先，部分理财投资者均经历了理财浪潮的洗礼，存在投资配置调整的可能和意愿，当然风险偏好整体还是较低；其次，理财具有短久期、无流动性的特点，只有理财到期后持有者才能调整资产配置，因此堪称股市的“窖藏资金”。

而从数据上看，理财期限多在1-3个月之间，未来一两个月仍值得重点关注。从我们的微观调研情况看，近日开放式理财已经开始出现赎回情况，理财整体规模已经开始停滞甚至部分银行出现萎缩；

再次，融资融券高达8.6%的利率仍呈现供不应求的局面，可见投资者对股市回报预期之高（虽然我们对此并不完全认同，且两者风险回报特性差别很大）；

最后，我们此前曾简短讨论过理财新规实施，可能面临投资者接受程度的考验，对资金中长期流入股市有利。

当然，理财也会通过提高收益吸引资金留存（尤其在规模导向之下），平衡理财和股市的性价比，但受制于资产端回报，程度可能还不足以逆转转投股市的趋势。

而理财规模增速放缓趋势开始显现，对债券的增持力度减弱，其中对资产流动性的需求提升，甚至存在资产减持压力，对资金面也将产生较大压力（资金缺口导致与银行自营账户的资金拆借增加）。

**应对转债触发赎回条款**

我们之前曾有过多次讨论，转债面临赎回压力而大面积转股将恶化转债市场的供求状况，绝对价位较低、尚未进入转股期品种及新券将成为稀缺品种。而对已经触发了赎回条款的转债该如何应对？

赎回条款的存在本质上就是为了促进投资者转股，毕竟此时的平价水平一般远远超过赎回价，及时卖出或转股是最优选择。相应的，赎回条款限制了转债的上涨空间和生存周期。

多数情况下，触发赎回条款对转债、正股而言都是负面消息。因为转债的时间和其他期权价值消失，溢价率很快会归零。而正股方面，会面临转债集中转股的压力，且转股目标实现后，发行人的促转股诉求也可能有所降低。

显然，投资者兑现时机需要结合正股走势、转债转股压力、赎回前发行人主动促转股力度而定。稀释率越高、此前促转股力度越大，一般触发赎回后的股价和转债表现越差。经验数据显示，触发赎回之后，转债和正股表现相对触发前一般表现会较差，但未必一定是下跌，和所处的大市环境息息相关。

从历史上的案例看，比如中海、南山，这些转股压力非常大的转债在触发赎回后表现都很差（当然主要是和大市有关）。

而从我们的统计情况来看，这些面临赎回压力转债中，南山、中海、海运、中行、工行对正股的压力较大，建议考虑在触发赎回前就提早考虑逐步兑现。

国电等转债建议稍作持有，等待IPO打新资金解冻回流股市之后方考虑逐步兑现。其他转债兑现时机可以稍晚，甚至建议转股后继续持有正股。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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