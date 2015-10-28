焦点：中国股市大跌后 高杠杆操作转战债市

图为百元面值的人民币现钞和多枚一元硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海10月28日 - 投资者对此前中国股市暴跌的担忧似逐渐平息，可就在此时中国存在泡沫的公司债市场或再起波澜，投资者担心公司其可能成为下一个倒下的多米诺骨牌。

自6月份中国股市暴跌以来，投资基金迅即转战公司债市场，导致债券发行激增。旺盛需求压抑公司债和主权债信用息差缩至四年最窄水平，而这种不寻常的现象往往发生在工业利润下降以及信贷风险上升之际。

尽管债券投资者认为公司债价格处在合理水平，但他们十分警惕，防范大型国企债券违约或货币政策变化可能导致公司债出现大幅调整。

“尽管企业利润萎缩，但我们担心的是公司债和公债之间的信用息差缩窄，”德国商业银行驻新加坡的资深新兴市场分析师Zhou Hao称，“此外，我们还担心债券投资中杠杆比例上升的问题。”

中国央行也没有袖手旁观，副行长易纲上周六称，央行正在关注债券市场的杠杆水平。

中国地方政府和国有企业均背负令人担忧的高债务负担。中钢股份上周延迟向债券持有人付息，加深了债券可能违约的忧虑。

当地媒体也强调，固定收益结构性产品的杠杆水平不断上升，与今夏的股市崩跌接踵而来，令人颇感不安。

香港一家大型基金负责中资债券交易的副总裁称，境内企业债太贵，但指出大陆境外机构仍有大量需求。

**杠杆和供应**

中国的企业债市场分为规模较大的银行间市场，和规模较小的交易所市场，两者的高杠杆水平似乎成因不同，不过分析师认为，固定收益投资者对后者更加担忧。

数据显示，银行间债券回购市场的巨大成交量与股市买盘相关。第二季度成交量激增逾60%，但随着股市泡沫破裂，8月成交量大幅回落。最近几周股市复苏已再度刺激银行间回购交易活动。

交易所债券市场的情况更为复杂。在这里发行量激增，是因为公司借监管放松之机发债，投资者也追求相对安全的债券资产。

在第三季度股市调整之际，上海交易所回购成交量上升15%，升幅高于第二季度的10%。与此同时，9月公司债净发行量达到17个月新高3,270亿元人民币(515亿美元)，较1月几乎高出70%。

需求如此强劲，一些公司如地产开发商中国万科(000002.SZ)，在3.5%的收益率水平发售了债券，比国家开发银行债券收益率低4个基点。

投资者称债券价格上涨和供应猛增带来越来越大的风险，但目前还没有理由发出警报。

“一定程度而言，这种情况属于新供应驱动需求，可能不会持续很长时间，”新加坡一家买方公司债基经理表示。“但迄今为止，新发行方还相当可信。”

但鉴于目前的较高估值，分析师警告称，如果一家大型国企完全违约，或政策变化导致资本再次外流，金融系统可能会受到严重影响。高盛估计，2014年中国债券市场--公债和公司债市场--体量约为4.24万亿美元，为全球第三大债市。

“如果一家大型国企真的违约，那么很可能会导致在岸债市相对离岸债市的价格重估，”野村信用分析部门地区主管Annisa Lee表示。(完)