焦点：中国“新三板”分层难破流动性僵局 市场分化有望加剧

路透北京11月25日（作者 张晓翀） - 中国全国中小企业股份转让系统（“新三板”）分层制度近日终于浮出水面。业内人士认为，“新三板”目前存在的主要问题仍在于整体缺乏流动性，此次仅提出分层制度对交易的活跃度不会带动很大，短期内“新三板”也难有更多的资金进场，而市场分化则有望加剧。

他们指出，“新三板”经历爆发式增长后隐藏问题逐渐显露，迫切需要制度创新加以规范解决。此次市场呼声较高的降低投资者门槛和实行连续竞价交易制度并未松动，仅实施分层并不能立即解决市场存在的发展瓶颈。

“分层短期内对交易的活跃度不会带动很大。”南方一券商做市交易部总经理表示，分层后的交易制度并未变，只是部分做市企业会分到高层次板，如果参与者仍然是单一机构的话，将不会有大量新资金进场。

银河证券首席策略分析师孙建波指出，基础层和创新层，在一定程度上与协议转让、做市交易的分类方式重叠；“新三板”的希望在于建立更好的竞价交易层次，否则长远来看其地位堪忧。

“新三板”周二公布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。

其中，创新层拟设置三套并行标准，筛选出市场关注的不同类型公司；基础层主要针对挂牌以来无交易或交易极其偶发且尚无融资记录的企业，还包括有交易或者融资记录但暂不满足创新层准入标准的企业。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，“新三板”将实施分层，但鉴于条件尚不成熟，现阶段暂不降低投资者准入条件，暂不实行连续竞价交易；同时将研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点。

业内人士并认为，此次部分分层指标门槛相对较高，初期监管层可能是希望对创新层公司数量上有所控制，预计将随着制度不断完善进行修改。据新三板发言人隋强透露，首批纳入创新层的挂牌企业大约有600家。

业内人士预计，“新三板”将来一定还有一个自由竞价、自由交易的层次。目前新三板的挂牌公司中，还没有足够多数量的公司能够满足“自由竞价交易”的基本条件，因此不具备单独设立层次的条件。

民生证券“新三板”研究团队认为，分层的宗旨是让挂牌公司形成阶梯状分布，并打通上下的流动性。目前分两层符合实际情况亦有发展空间，待时机成熟，在优选层中再分一层竞价交易的是比较可行的方案。

**市场分化料将加剧**

“新三板”作为中国资本市场改革的“试验田”，在经历了飞跃式发展后，目前新三板海量市场规模已经生成，随着市场自然的优胜劣汰以及监管层日趋严格和制度的不断完善，市场的加剧分化已成必然。

业内人士预计，从目前做市业务的情况看，主流资金对行业的偏好十分明显，分层后市场或仍将追逐具有相对安全边际的创新层企业。创新层企业将吸引大部分的市场关注力，集中更多的交易资源。

“流动性应该还是有一定的分化，进入创新层肯定会受到投资人的关注。”联讯证券副总曹卫东称。

数据显示，截至11月20日，“新三板”逾4,000家挂牌公司中仅有1,600多家公司完成发行。在今年挂牌的企业中，多数是仅挂牌、没有融到资金。从成交额来看，挂牌企业的分化更为明显，仍有不少企业零成交额。

一家“新三板”互联网挂牌企业董秘表示，公司进入创新层后会对业务有一定刺激作用，但对企业来讲，自身的发展肯定还是依据自身的战略布局往前走，也不会因为分层制度的推出去刻意迎合。

“我相信我的这个想法也是很多其他公司的目前想法。”他说。

业内人士同时指出，“新三板”此次明确表示，挂牌股票采取连续竞价交易方式无制度障碍，虽然现阶段重点是优化完善现有转让制度，但一旦连续竞价方式设立，将会吸引更多资金，形成明显的市场分化格局。

隋强则称，“新三板”作为海量市场，最大特点是内部会出现结构性分化，但这是市场博弈和选择的结果，“新三板”分层出现分化是很正常的，“它是一个市场自然选择的结果。”（完）