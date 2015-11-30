（修正）综述：中国股市收官之月料不平静 多事之秋市场震荡或加剧

(更正：内文首段“2016年”有误，应为“2015年”。)

路透北京11月30日（作者 张晓翀） - 中国股市大起大落的2015年似乎注定不会平淡收官，年末资金面、汇率和市场风格的波动，宏观政策的变化以及市场自身调整压力或将导致指数的大幅震荡波动在所难免。

临近年底，驱动市场的信息依然应接不暇，中央经济工作会议召开在即，美联储加息预期提升，人民币纳入SDR后汇率走势、监管层政策变化以及新股密集发行都将加剧市场震荡压力。

“（大盘）短期虽有震荡需要，但大幅调整概率较低。”国都证券策略分析师肖世俊认为。

然而市场对岁末走势的担忧或提前来临，沪综指.SSEC上周五重挫5.5%，创逾三个月来单日最大跌幅。监管层叫停场外收益互换，允许券商自营净卖出，部分券商遭立案调查等消息，导致券商股遭投资者集体抛售，市场做空能量开始宣泄。

分析师称，此前大盘在3,600点一线横盘较长时间，以银行、券商为主的金融板块走势稳健功不可没。虽然引发上周五大跌的消息在周末得到相关方的及时澄清，但对市场信心的打击短期内或难恢复。

“市场并没有新的利空，只是投资者信心缺失了。”国元证券策略分析师王明利称。

周末消息面密集，中国证券业协会周日详解对证券公司对融资类收益互换业务的清理规范，其中存量业务可按合同继续履行。上周公告接受证监会调查的中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)、国信证券(002736.SZ)均表示，调查范围是公司的融资融券业务。

不过数据显示，融资类收益互换业务规模与买入额相对于A股总市值与交易量占比极低。截至11月27日，30家券商融资类收益互换未了结规模约785亿元，且11月以来融资类收益互换业务日均买入金额约18亿元。

周一市场仍有如惊弓之鸟，沪综指盘中一度下跌逾3%，之后收涨0.26%，报3,445.40点。权重股有护盘迹象，地产及银行股的上涨对拉动指数贡献较大，大盘在60日均线处附近获得技术支撑开始反弹，部分资金有逢低入场的迹象。

多数分析师对短期市场看法偏谨慎，认为近期市场出现震荡的可能性较大，但普遍指出中期来看，大盘缺乏持续暴跌的基础，预计回调一定幅度后，或吸引部分资金入场或加仓，指数调整空间或有限。

“盘中本身惯性的下跌说明前期在冲击阻力区没有成功的情况下，市场恐慌盘、包括获利盘实际上还是有松动的迹象。”首创证券策略分析师邵帅称。

后市沪综指震荡区间或将在3,400点到3,600点之间，要持续关注量能变化和关键技术点位的承接力度，如果恐慌性因素导致有效跌破3,400点，那么就预示着新的投资价值区间的到来。

**多重因素共振**

资金层面看，股票供给层面例如IPO、新三板转板、战略新兴板、注册制改革等将增加股票市场的供应，而交易保证金并未明显增加，连续两次双降后，流动性整体有所改善，但幅度并不是很明显。

目前推动市场行情由存量资金和小幅增量资金主导，短期市场上涨一定程度需要大规模增量资金推动，从目前的估值水平看，对场外新增资金的吸引力仍然不够。

市场在8月底至11月中旬两波反弹行情后，沪深300、中小板、创业板各累计大幅反弹了30%-50%。大盘经过前期连续反弹后，市场整体估值水平修复至历史均值上方10%附近、创业板估值泡沫再次显现。

申银万国研报认为，目前中小板和创业板的股票估值水平过高，且多存在老资金把守运作。而大盘蓝筹方面，银行股前期属于最抗跌的品种，对新增资金难有很大吸引力。

另外，12月美联储是否加息将有明确的结论，近期种种迹象均已表明美国年底大概率加息，短期美元阶段性走强或加速跨境资本进一步流出，美元加息的影响未明确之前，分析人士对市场的看法偏谨慎。

中信证券最新研报指出，央行实行“审慎”措施后，IPO重启、汇率风险等因素对流动性产生实际冲击的概率在下降。市场下行压力释放后，后续风险因素降低，连续下跌的可能性很小，市场可望进入弱震荡期。

中央经济工作会议、中央农村工作会议召开在即，改革方案密集出台并有序推进和通缩压力上升将继续提升市场估值中枢。市场将从中寻找政策动向等，或提前吹响跨年行情。

分析人士认为，随着年底的临近，部分机构投资者一般都会选择提前布局“春季行情”，在当今“资金面宽裕+资产荒”的宏观环境下，机构在当前时点上，不会主动选择持续大幅降仓。（完）