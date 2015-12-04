《A股技术分析》中国股市沪综指进行区间震荡

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京12月4日 - 中国股市沪综指.SSEC本周整体以反弹回升修复上周大跌走势为主。技术面显示，多条均线收敛汇聚，当前短期市场持筹成本趋于一致，在政策面不明朗情况下，涨跌动力均较匮乏，预计后市仍以区间震荡为主；中线看，近两周多空形成拉锯态势，在3,450点未出现有效破位情形下，中线震荡上涨格局尚未遭到明显破坏。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XMsUij
沪综指本周整体以震荡反弹为主，上周五大跌部位得到一定幅度收复，盘口显示护盘迹象较为明显，短期均线开始汇聚于3,500-3,600区间，显示市场持仓成本趋于一致，在没有基本面重大消息刺激下，上下均难形成明确的趋势性走势，短线料进行区间内震荡。
上周五大盘被利空偷袭被迫下台阶整理，短线处于恢复元气过程之中，当日急跌形成的3,635-3,621点缺口有待逐步回补，若股指能回升至3,600上方的前期震荡平台之内并企稳，则多头仍有能力在蓄势完毕后继续攀升，去填补8月中旬形成的3,788-3,794点普通缺口。
技术指标方面，多个短线指标已回到中值区域附近，对后市缺乏指示作用，而成交量能出现一定萎缩，显示市场观望气氛上升，这一方面会加剧投资者谨慎情绪，另一方面则有助于政府军关键时刻进场轻松拉升，营造良好护盘效应。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1XMthtc
沪综指本周收出反弹阳线，10及20周均线失而复得，但仍居于5周均线下方，显示大盘处于下有支撑上有阻力的态势，预计3,400-3,450点间仍具备较强技术支撑，且为重要护盘区域，股指有待收复5周均线后，回升至3,600点之上的前期震荡平台，在年线附近蓄势后，再度上攻。
近两周的周技术指标并没有随大盘大幅震荡拉锯出现弱势变化，KDJ在高位略有超买后小幅回调，仍有走高机会，MACD在此前低位金叉的基础上继续上扬，布林通道中轨约3,445点附近本周发挥了支撑作用，显示只要大盘守稳其上，中线仍有反复震荡盘升的可能。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。