焦点：中国国务院寻求特批A股注册制有望提速 渐进式放权助顺利过渡

作者 林琦

路透上海12月10日 - 中国证券市场改革有望提速。国务院将提请全国人大常委会授权，在股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定，意味着注册制或较市场预期提前落实，不必等待《证券法》修法完成。

但这并不表明新股大扩容的来临。证监会昨晚发布声明称，注册制改革不会一步到位，不会马上放开新股发行节奏和发行价格的控制。这让市场轻吁一口气，注册制实施后短期内除了核准机关变更和上市条件放宽外，新股制度不会有大的变化，将有助于A股市场顺利过渡。

“注册制主要与新股发行相关，现在新股发行已经重启，只要未来节奏不要太快，市场就没有问题。”信达证券研发中心副总经理刘景德说。

他指出，从A股市场过往经验来看，新股发行并不会改变市场原有走势，不会因为停发新股而马上扭转大盘跌势，也不会因为新股发行节奏加快而拖累大盘升势；而且每一次牛市都伴随着新股大扩容。

兴业证券策略分析师团队则认为，短期内，加速推进注册制将会对市场情绪造成波动。中期，《股票公开发行注册管理办法》最快于明年3月出台，注册制带来的市场加速扩容将更多压制明年一季度之后的A股行情。

市场对此消息反应平静，沪综指.SSEC周四午盘小涨0.4%；券商股则因注册制有望提前落地的消息而明显上涨，其中东兴证券(601198.SS)早盘一度涨停，午后涨幅略收窄至8%。

国务院周三常务会议通过提请全国人大常委会授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定（草案）。在决定实施之日起两年内，授权对拟在上交所和深交所上市交易的股票公开发行实行注册制度。

会议还指出，待全国人大常委会授权后，有关部门将制定相关规则，在公开征求意见后实施，并加强事中事后监管，切实保护投资者合法权益。

两年前的中共十八届三中全会决定中已提到要推进股票发行注册制改革。作为注册制改革的前提，《证券法》修法已于今年展开。但今年中A股市场突如其来的暴跌，使得修法进程延后，预期最快也要在明年中完成，此前市场普遍预期注册制将推迟至明年底才能实施。

而国务院此次申请特别授权后，注册制有望于明年上半年落地。业内普遍预期，《证券法》部分条款，例如公开发行证券需报证监会核准、拟上市公司需连续三年盈利等，本来就在修法范围内。为配合注册制的实施，可能会提前不再适用了。

**渐进式改革**

“注册制真的要来了，”这成为业内人士听到国务院提请授权的第一反应。但细读完中国证监会的声明，绝大多数人士感觉短期内并不会有多大的变化。

证监会在声明中指出，积极稳妥推进股票发行注册制改革。将坚持循序渐进，稳步实施的原则，处理好改革的节奏、力度与市场可承受度的关系。注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

上海一位券商高层指出，监管层对发行节奏和价格仍会进行调控，虽然审核时不再做价值判断，但或多或少会关注新股质量，所以基本上没有大变化，注册制改革短期内还是停留在形式上。

不过他亦担忧，“注册制下监管层只是单纯审核企业的申报材料，不免会有企业做一些手脚。目前违法成本不高，被发现只是罚点钱，最终受损失的还是广大投资者。”

证监会在昨日声明中强调，将严厉打击和惩处违法违规行为，提高违法违规成本，保护投资者的合法权益；同时全面加强对欺诈发行和信息披露虚假的惩罚力度，通过责令回购股份、责令先行赔付等方式，使投资者所受经济损失获得及时补偿。

西南证券首席研究员张刚认为，未来注册制的推进进程预计是：先是放开新股发行节奏，逐渐再过渡到价格放开，最后再把市值申购去掉，变成现金申购，从而完成对注册制的过渡。

“由节奏放开到价格放开，到取消市值申购，给出两年时间相当的长。基本上它是充分考虑了市场承受能力了。”他说。

**壳资源价值之辩**

兴业证券策略分析师团队指出，注册制的推出将会大幅降低壳公司的价值，市场对低市值壳公司的风险偏好将大幅降低。在注册制即将实施的大限之下，壳公司或会将加快“卖壳”进程，加速并购重组，但由于不确定性因素较多，因此参与此类股票的博弈风险极大。

在原有的股票审核制下，新股上市的进程相当缓慢，至少需要一年以上时间；再加上目前有六七百家公司排队等待IPO审批，这使得企业IPO实际进程需要2-3年，不少企业选择借壳上市。

今年下半年A股市场一度暂停IPO，更使得国内上市公司壳资源奇货可居，有业内人士透露，单个壳资源的成本已升至4亿元以上。

不过华西证券首席分析师曹雪峰认为，目前国内退市制度仍需进一步完善，而且监管层还会控制发行节奏，拟上市公司的“库存量”仍相当大，因此对于一些急于A股上市的公司而言，壳公司仍有一定的价值。

中国证监会昨日声明强调，要严格实施上市公司退市制度，对欺诈发行和重大违法的上市公司实施强制退市，坚决清除出市场。（完）