焦点：中国股市跌深后重现生机 部分投资人悄然回归

路透上海10月19日 - 中国政府几个月来一直在努力，试图说服投资者重返饱受冲击的股市。现在随着资金开始回流，当局的愿望有可能变为现实。

中国指标沪综指.SSEC目前仍较6月高点低三分之一，但市场无疑已经显现恢复活力的迹象。

上周沪综指触及七周高点，也录得四个半月以来最佳单周表现，而且六周以来首次出现资金净流入。实际上，单周交易量与成交金额也在周五突破10日与100日均值。

投资者的融资交易也有重启之势，保证金交易金额连续六个交易日增加，这也是两个月以来最长的连续增长。中国的“恐惧指数”--上海交易所波动率指数下滑至六个月低位。

“重新买回股票的时候已到，”南海基金管理的基金经理David Dai表示。在股市暴跌时期，他将资产组合中股票的比例削减至只剩10%。

目前他所管理的2亿人民币(3,170万美元)基金中，股票占比达到70%，投资项目包括云计算、卫星导航与制药等行业。

“市场回归正常。我认为目前没有任何系统性的风险，”他表示。

不过，股票交易员表示，没有明显的原因可以解释股市为何突现恢复生机的迹象。中国股市在夏季经历了剧烈震荡，政府不得不采取强力干预措施来重新制定交易规则，而之后的股市仍是数周不见起色，大量投资者离场观望。

为遏制股市全面恐慌而采取的一系列措施抑制了交投，随着监管机构展开核查以根除恶意做空行为，恐慌情绪也在中国投资者中蔓延开来。

一些分析师认为，当前的买盘是为了在政府出台新的经济刺激措施前先行布局。中国2015年全年经济增幅可能创下20多年来的最低水平。另外，美国今年升息可能性下降也刺激了买盘。

“大家都认为，股市此次反弹是因为部分投资者增加股票仓位，”国泰基金管理有限公司的一位基金经理说。

“但接下来会发生什么呢？很多投资者在股市崩跌时遭了秧，甚至大败亏输，他们是否会很快重新入市，我表示怀疑。”

这位不愿透露姓名的基金经理承认，金融系统中的流动性很充裕，这从近来债券收益率大跌中可见一斑，但“寻求避险的投资者不会在经济状况依然糟糕的情况下购买股票。”

**当审慎以对的理由**

上海前四大追踪主要股指的上市交易基金(ETF)过去数周有小额资金流。这些ETF通常是保险业者等大型机构投资人用来对股市涨跌押注的工具，因此ETF买气温吞意味着资金实力雄厚的投资人仍持审慎态度。

对于其他人士而言，年中股市暴跌所带来的伤痕难以抚平，尽管股价在暴跌之前的六个月上涨一倍。

“我现在不会回到市场，”现年22岁的广州学生Zhou Junan表示，他1.5万元人民币的投资亏了三分之二后，于上月退出市场。

Zhou称，“在连串疲弱的经济数据之后，没有什么经济面的好消息来提振股市。”

诚然，抱持审慎态度是有理由的。

小型股股价仍偏高，中国创业板指数.CHINEXTC市盈率(本益比)高达76倍，尽管相比标准普尔500指数18.9倍的市盈率，上海股市的14倍低得多，但其原因在于银行及保险等权重股股价偏低。因此市场其他区块股价更显昂贵。

“银行股价格低廉，但没人敢买，因为经济硬着陆时，坏帐将会抹消获利，”国泰君安经理说道。

要对冲价格下跌风险的难度也升高。中国打压“恶意沽空”，已然导致股价指数期货交投受创。

风险在于交投温和复苏可能只是昙花一现，之后股价可能再度下跌，股价上涨也有可能是对于中国共产党本月会议可能会祭出更多刺激措施所做的过度反应。

基金经理Dai则是相当镇定。

“当我们这类投资人的影响力大过趋势投资人的时候，底部就在成形，但当上涨趋势确立，动量投资者将会回归。”(完)