综述：中国股市再现暴跌 全球市场悲观情绪陷入传染漩涡

路透北京1月26日（作者 张晓翀） - 受全球市场持续疲势的影响，中国股市沪综指周二收盘再度暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。多位分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫今天再度引发A股抛压，盘中重现千股跌停，恐慌情绪弥漫。

分析师认为，目前海外走势存在很大不确定性，且海外主要指数技术形态都不乐观，临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，因此春节前投资者普遍采取观望态度。因市场买盘较弱，少部分卖盘打压下，指数极易出现阶段性超跌。

他们指出，新年伊始以来，全球范围内风险偏好产生了新一轮的联动下降。国际游资全球范围内的做空，加剧了投资者风险偏好的降低，进而又造成新的抛售，形成负反馈。今年以来，美国、英国、德国、日本等多国股市分别下跌8-15%不等。

“这轮行情更主要的原因是海外市场，所以今天跌也是和海外市场有关。”新时代证券策略分析师孙卫党认为，“因为成交量很小，成交量很小的话，有一点卖盘就把市场打下来了，可能出现阶段性超跌。”

美国股市周一遭抛售，三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。油价急挫6%，因担心供应过剩日益严重。油价再度跌穿每桶30美元引发全球经济成长担忧重燃，亚洲股市下挫，中国股市沪综指.SSEC周二收盘跌逾6%并刷新近14个月收盘低点，香港股市恒生指数.HSI亦再跌穿19,000点，收跌逾2%。

尽管中国内地A股市场受国际资本流动的影响较为有限，但悲观情绪存在一定的传染性。加之大股东减持禁令到期、新股供应恢复、人民币汇率波动、外汇储备下降、宏观数据疲软、流动性紧缩等负面事件接踵而至，更在一定程度上放大了市场恐慌。

贝莱德中国股票主管朱悦在记者会上指出，市场的悲观情绪源自一种恶性循环，投资者看到美国加息对新兴市场带来压力，大宗商品价格大跌，因而担心中国汇率贬值压力升温，资金流出中国。

虽然相关政府部门已采取措施稳定汇率，注资以维持流动性平稳，继续限制大股东减持，并明确表态IPO注册制不会导致新股大扩容，但市场信心一时似乎难以有效恢复。同时依然疲弱的经济基本面虽未没有明显超出市场预期，但却令市场做多信心不足。

“现在很明显的观察到，盘面上虽然卖盘相对来说有所弱化，但是整个的做多动能是起不来的。”方正证券策略分析师陈敏认为，前两日市场小幅反弹力度较弱且成交量萎缩，表明市场做多意愿不强，如果有些利空因素出来，容易导致市场出现调整。

**规避风险仍是近期重点**

分析人士指出，中期来看人民币贬值和大股东减持的风险虽然还未完全释放，当前美联储的议息决议将出，可能会对市场造成进一步影响。未来需要耐心等待更进一步确定性的信号出现支撑市场，规避风险仍是投资者的关注重点。

短期来看，传统春节前流动性紧张局面如期到来，叠加农行“票据”事件，银行间流动性趋于紧张。其他商业银行也已开始排查票据存量业务，如果农行“票据”事件继续发酵，将使原本流动性紧张季再添不确定性。

信达证券研发中心副总经理刘景德认为，造成目前市场下跌的主要原因还是对诸多不确定因素的担忧，包括对中国与全球经济的增长预期和人民币贬值预期，另外大宗商品价格暴跌对市场情绪的影响也不容忽视。

“2,850点所谓政策底被跌破后，不知道下面支撑位在哪，说不定会看到2,500点。”他并表示，“预期很重要，炒股票就是炒的预期，但是现在这么多不确定因素，大家担心啊。”

光大证券策略分析师徐沛东指出，近期市场热点主题比较分散，市场炒作节奏偏弱。如果市场成交量持续地量盘整，是对市场信心的一种耗费。如果投资者感觉短期内市场上涨无望，外围市场又有较大幅度的走弱，大盘需要向下寻找更低的平台。

“短期内市场可能迫切的需要一个有持续性的板块或者主题，带动市场人气回暖的话，可能短期内大盘才有上涨的期望。”他认为。（完）