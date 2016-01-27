综述：强平忧虑令A股雪上加霜 尾市触底回弹疑似国家队护盘

路透上海1月27日（作者 林琦） - 国际油价反弹及美股上涨，亚洲主要股市周三轻舒一口气，但A股却是一个例外，周三一度深跌逾4%，理由只有一个：恐慌。所幸尾市有大手笔资金拉抬权重股，才令A股几近收回大部分失地。

除了此前的汇率贬值及经济下滑等因素外，今日市场的恐慌情绪又增添新的诱因：股市大跌将触发大股东质押贷款等融资盘以及私募基金的平仓线，从而引发滚雪球效应。业内人士指出，在目前一有风吹草动即能引发市场惊恐的特殊时刻，只有国家队强势入场才能稳定市场情绪。

“大股东质押贷款、两融、私募基金，都有平仓线的。这种跌法，有人受不了就会出来。”东北证券分析师沈正阳指出。

他表示，在目前这种恐慌情绪下，只有期待“国家队”相救，而且救助力度要大，这样才能稳定市场情绪。

沪深两市的标杆指数--沪综指.SSEC盘中一度跌至2,638.302点，跌幅达4.05%，创下14个月的盘中低点纪录。不过尾市有资金拉抬中国石化(600028.SS)、中国石油(601857.SS)及银行股等权重股，才使大盘快速脱离低点，沪综指收在2,735.56点，下跌0.52%。

对于护盘资金的来源，山西证券策略分析师麻文宇表示，“现在其他渠道的钱一时半会儿不会进来，如果说需要活钱进来的话，也只能是这种救市的资金了。”

相对于A股的疲弱不堪，亚洲市场周三有所回暖。与A股市场戚戚相关的港股，今日出现反弹，恒生指数.HSI收市上涨1.02%。

原本相当宽松的资金面近期正成为A股市场忧虑的重点之一。曾作为A股市场主要“输血源”的融资融券，余额正不断萎缩。截止周二，沪深证交所融资融券已连续第18天下跌；周二两融余额已降至9,531.2亿元人民币，为三个半月以来最低点。

一位券商人士表示，“春节前资金面本来就紧，近日又在传上面在清查票据融资，股市里都看不到增量资金了。”

**融资盘平仓忧虑**

去年7-9月间，A股急跌的一大元凶为场外配资盘的接连平仓，形成“滚雪球”效应。虽然目前场外配资已基本被清理，但其他类型的融资盘亦会面临同样的问题，例如场内融资、股权质押贷款，也包括可视为另类杠杆融资的私募投资基金，这让不少投资者心有余悸，不敢盲目入市。

股权质押融资的风险正在冒头，例如慧球科技(600556.SS)控股股东、公司董事长顾国平透过资产管理计划所持的部分股份近日被强行平仓，因股价下跌且未及时补仓，这是近期首个披露的大股东杠杆融资被强平案例。

金洲管道(002443.SZ)以及今日公告的齐心集团(002301.SZ)、冠福股份(002102.SZ)、锡业股份(000960.SZ)、海虹控股(000503.SZ)，均碰到大股东所质押的股票达到或接近警戒线和平仓线，需要大股东补仓的情形。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，就目前点位，股权质押融资的总体风险尚且可控；但若大盘继续下跌，股权质押相关的抛售压力或明显增加，对股市造成进一步的负面影响。

他在最新报告中指出，假定质押股权融资的折扣率40%，警戒线/平仓线分别为150%/130%，截至周二收盘，触及警戒/平仓线的个股共155/214只；质押股份对应流通市值分别为857/790亿元，占比均为4%。若大盘再下挫10%，触及警戒/平仓线个股流通市值占比可能提升至12.6%。

而北京某中型券商人士认为，股权质押融资暂时问题不大，是否会出现强行平仓，要看股权质押的时点和质押率。现在这种融资的质押率都很低，大部分应该没事。

私募基金面临的形势似乎更恶劣一些。据私募排排网统计，截至周二收盘，今年以来共有5,662只私募基金产品更新净值，其中781只的净值跌破0.8，占13.8%，跌破0.7的产品有342只，占比达6%。而在私募基金业中，约有六至七成产品的平仓线设在0.75-0.7之间。

私募排排网上海研究员李树表示，“实际情况可能比我们披露的还要差，许多私募都不愿披露最新数据。”他估计，目前约有25%的私募基金面临清盘压力。

清盘意味着私募基金手中持股需要抛售，而且相当多是急抛。他说，有些基金虽然仓位不高，只有四至五成，但因基金净值接近平仓线，不得不急抛，因此会对股市造成实实在在的压力。（完）