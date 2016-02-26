《A股技术分析》沪综指短线料再试前低

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1QhweSm

本周沪指冲高后大幅回落，周初大盘尽管一度站至各短期均线之上，但盘面显示上涨主要由护盘维稳因素主导，大盘实则缺乏内生上涨意愿和动力；周四大阴线一举下破四条均线，并填补此前两个向上跳空缺口，技术面出现逆转，2,900点之上阻力明显，而周五反弹幅度及量能均不济，下跌中继可能性大，前期低点2,638点短线或再度受到考验。

短期技术指标方面，本周KDJ出现死叉下行，RSI，MACD掉头回落，布林线中轨2,800点附近也被有效跌破，趋向指标低位走升，显示短线下跌趋势还将延续。前期低点已成为下周空头主攻目标，料届时将续现政策性护盘，短线尚有再次获得支撑的机会。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Qhwtgd

本周沪指收出中阴，将节后首周上涨抹去大部分，五周均线得而复失，显示中级下跌趋势未能扭转。目前上档10周、20周等中期均线均处于下行过程中，构成层层技术压力，短线沪指在五周均线附近缠绕已属不易。

整体看，沪指此前新一轮下跌触及2,638低点后，因超跌而暂时形成相对底部，但2,940点之上技术压力巨大。中线看，近一两个月内大盘将在2,640-2,940点区间进行较长时间横向震荡，向上向下有效突破可能性均不大。（完）