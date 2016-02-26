《A股技术分析》沪综指短线料再试前低

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京2月26日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC春节后历经一周半反弹后快速逆转下跌。技术面显示，2,900点之上已构成密集压力区，大盘短期难以站至其上，而猴年后首个千股跌停对市场情绪挫伤严重，股指或再度考验2,638点附近前期低点；中线看，大盘维持2,640-2,940点区间震荡，近月向上和向下有效突破的可能性均不大，3月整体仍以横向波动为主。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1QhweSm
本周沪指冲高后大幅回落，周初大盘尽管一度站至各短期均线之上，但盘面显示上涨主要由护盘维稳因素主导，大盘实则缺乏内生上涨意愿和动力；周四大阴线一举下破四条均线，并填补此前两个向上跳空缺口，技术面出现逆转，2,900点之上阻力明显，而周五反弹幅度及量能均不济，下跌中继可能性大，前期低点2,638点短线或再度受到考验。
短期技术指标方面，本周KDJ出现死叉下行，RSI，MACD掉头回落，布林线中轨2,800点附近也被有效跌破，趋向指标低位走升，显示短线下跌趋势还将延续。前期低点已成为下周空头主攻目标，料届时将续现政策性护盘，短线尚有再次获得支撑的机会。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Qhwtgd
本周沪指收出中阴，将节后首周上涨抹去大部分，五周均线得而复失，显示中级下跌趋势未能扭转。目前上档10周、20周等中期均线均处于下行过程中，构成层层技术压力，短线沪指在五周均线附近缠绕已属不易。
整体看，沪指此前新一轮下跌触及2,638低点后，因超跌而暂时形成相对底部，但2,940点之上技术压力巨大。中线看，近一两个月内大盘将在2,640-2,940点区间进行较长时间横向震荡，向上向下有效突破可能性均不大。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。