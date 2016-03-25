《A股技术分析》沪综指3,000点下方持续拉锯

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京3月25日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周一度冲至3,000点上方，但随即震荡回落。技术面显示，上档卖压不断释放压制大盘，且成交量无法有效放大，向上有效突破难度仍大，料多空将继续在3,000点下方拉锯，而一旦再度上攻无量的话须谨防本轮反弹终结见顶；中线看，股指在前期箱体上沿外维持弱平衡震荡，上方压力较大，后市仍有重回箱体的可能。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1RAEtFz
本周沪指冲高回落震荡，均线系统显示，大盘在60日均线上方受到技术压力，并在下破5日均线后市场情绪转趋谨慎，技术性卖压有所上升，不过下档10日,20日和30日均线多头排列并走高，对股指形成支撑，短线大盘调整蓄势后仍有再度上攻3,000点上方的机会，惟去年大盘中期下跌形成的下压线仍处于3,000点附近，向上有效突破可能性不大，谨防股指冲高后再度回落并见顶。
技术指标方面，KDJ超卖区运行向上空间不大并可能再次形成高位背离，MACD红柱开始回落，RSI则回落明显，均不支持大盘出现大幅上涨。此外，后半周成交量能萎缩明显，多头勉力防守方力保大盘未出现连续下跌，短期看，下方2,810、2,904两个普通缺口均对大盘形成牵引，若再度脉冲式上攻无量配合的话，大盘或结束反弹再度开始单边回落。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1RAEAks
本周沪指呈小十字星形态，显示多空拉锯总体维持弱平衡，目前5周持续走扬下周位于2,910点附近，其得失将左右大盘中期走向，上档20及30周均线位于3,180-3,190点，为中期强阻力位置。
目前沪指点位位于此前大箱体上沿附近，由于两会期间金融权重股的强力维稳扭曲了大盘实际点位，令其尚未能形成有效突破，一旦诱多不成后市仍有重回箱体内的可能。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。