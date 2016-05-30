焦点：中国新三板多措并举破解当前困局 未来市场格局有望改变

作者 张晓翀

路透北京5月30日 - 中国监管层周末集中出台多项针对全国中小企业股份转让系统（新三板）的措施，除期盼已久的分层方案正式落地外，还放开了私募基金机构参与新三板做市业务和融资的限制，监管层正试图着力改变新三板目前的困局。

新三板自成立以来，虽然挂牌企业数量突飞猛进，但参与主体单一、市场不活跃一直是制约其发展的瓶颈，可以预见，随着市场交易主体的丰富和交易机制的完善，市场的价格发现功能和流动性将逐步得到改善。

“这两点从企业角度以及做市角度，提升了整个新三板市场价值发现的功能，从而提高新三板市场的有效性。”联讯证券新三板首席研究员付立春认为。

新三板副总经理高振营周末在公开场合表示，深化新三板改革，必须要坚持服务实体经济为导向，改革的重点应该是市场的投融资机制、管理方式和定价能力，将研究解决机构投资者入市难的问题，大力发展多元化的机构投资者队伍。

港交所首席中国经济学家巴曙松对此认为，作为机构投资者主导的市场，新三板要提升定价效率，改革做市商制度。做市商主体还可以进一步放开给保险公司、公募基金等机构，让做市主体更加丰富，通过引入更多的做市资金来增加流动性。

新三板分层管理办法周五发布，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。此外，全国股转公司表示高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。

中国证监会并表示，拟开展私募基金管理机构参与新三板做市业务试点。金融机构和符合条件的私募基金机构可以在新三板挂牌和融资；全国股转公司应制定具体挂牌条件，从严监管已挂牌金融类机构，并实施差异化信息披露及监管要求。

证监会新闻发言人张晓军还称，证监会认为允许私募基金管理机构参与新三板做市业务，对丰富新三板市场做市机构类型、促进新三板市场价格发现以及支持私募机构发展、提高服务中小微企业能力等具有积极意义。

**流动性有待改善**

多位业内人士表示，当前新三板在做市商扩围上已显露曙光，但仍需建立一个与主板具有可比性的活跃交易层次。虽然新三板负责人表示，挂牌公司分层与解决市场流动性没有必然联系，但会高度重视市场流动性问题，目前正根据市场发展情况，研究解决流动性的措施。

高振营透露，新三板整体还处于初创期，确定了多层次、分步走、需求引导、渐进分层的总体思路，起步阶段把挂牌公司分为创新层和基础层，随着市场发展再逐步完善新三板的市场层次。市场人士认为，随着投资者放开以及新的指数和投研体系在创新层设立后的逐步完善，分层将提升创新层公司的流动性和交易活跃度。

但也有观点认为，分层对市场的影响仅是短时间催化，终究还要看后续配套政策情况，在资金量相对保持固定、挂牌公司数量不断增加的情况下，投融资失衡只能越来越严重。“分层只是把标准放到了明面上而已。”北京某券商新三板研究员说。

“分层只是改变流动结构，并未增加整体流动性。”付立春表示，不过他同时认为，政策上可能会引入增量资金以改善流动性。

高振营还透露，新三板将研究挂牌准入的负面清单，建立差异化的信息服务体系，进一步规范股票发行和并购重组的管理，制定募集资金使用的负面清单制度，优化发行定价机制，巩固和完善小额快速灵活多元的投融资机制，制定鼓励企业挂牌同时发行的规则。

**市场格局渐变**

新三板分层后，短期利好已进入创新层企业，创新层的虹吸效应会对基础层会产生不小的负面影响，分层将重构新三板估值体系。未来投资者限制的放开以及交易和融资的便利可能带来对A股尤其是中小市值股票的资金分流，但过程可能是逐渐的，要视创新层未来的制度建设和发展的进度。

银河证券新三板首席分析师孙建波认为，新三板市场上，社会投资和研究都将集中于这一层次，新三板股票缺乏研究覆盖和投资关注的现状将得到改善。

新三板资料显示，目前挂牌公司数量快速上升，截至2016年5月27日，新三板挂牌公司数量已达7,394家，且仍保持高速增长态势。据多家券商估算，有1,000左右家新三板公司有望符合创新层标准。

中金公司报告则预计，创新层将对“中小创”估值带来一定负面影响，但影响程度还需要在后续继续观察。从业绩上看，测算可进入创新层的公司2015年业绩增速53%，优于创业板（26%）和中小板（10%）；测算创新层2015年的市盈率为26倍，显着低于2015年创业板66倍的市盈率。

市场人士预计，创新层将有更多的融资和交易制度试点机会，如债券、优先股、股票质押融资试点以及建立大宗交易和非交易过户制度等，在投资者准入上也将逐步开放对于各类金融机构的限制；但相应的对挂牌企业也会有更多的监管要求。

不过民生证券报告指出，分层不会在本质上改变投资人对股票长期投资价值的判断，分层需要时间消化，“创新层”的流动性也需要经历市场的“测试”，因此短期新三板依然以“平衡市场”为主。（完）