综述：多重利空夹击中国A股急跌 黑天鹅事件推升避险情绪

图为上海浦东金融区一景。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京6月13日（作者 张晓翀） - 随着全球投资者避险情绪明显升温，近日各主要股市齐跌，而本已相当脆弱的中国A股在多重利空因素的叠加下，周一收盘创下三个半月最大单日跌幅，短期A股料继续弱势盘整。

分析师表示，近期MSCI将公布本轮A股纳入与否评估结果、英国公投退欧等影响A股市场走势的重要事件短期集中来临，同时周末美国出现的暴恐袭击或将对世界经济存在负面影响。在诸多不确定性因素和“黑天鹅”事件的夹击下，今日A股低开低走，尾盘加速跳水。

“整体上市场环境本来就不太好，A股本身存在调整的要求，再加上不确定性的黑天鹅事件的爆发，就导致市场出现恐慌性下跌了。”方正证券策略分析师陈敏表示。

今日沪综指.SSEC收报2,832.07点，跌94.09点或3.21%，此前最大单日跌幅为2月25日的6.41%；上证A股成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。创业板指数P收跌6.03%，暴风集团、乐视网收报跌停。

美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。香港股市周一遭遇四个月来最大跌幅，挥之不去的经济疑虑以及英国可能退欧带来的风险，令港股亦难摆脱全球股市的愁云惨淡。

另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对市场以往的部分炒作模式形成明显制约，令传媒、影视板块等部分高估值品种承压，今日创业板领跌也令场内人气再次受挫。今日以暴风集团(300431.SZ)，乐视网(300104.SZ)为代表的部分概念股风险集中释放。

中国证监会副主席姜洋周日称，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。

“我觉得最近事太多，市场释放不好的因素，就往下砸吧。”首创证券策略分析师邵帅表示，端午小长假期间，美元反弹、欧美股市下跌、大宗商品回调等对国内股市造成负面影响，今日作为小长假后首个交易日A股有补跌要求。

另外今日公布5月份经济数据显示，投资下滑超预期，和民间投资下滑相映衬，而部分利好经济数据暂时被市场忽略，在国内下半年政策出台前场内整体参与度不高，氛围以观望为主。

“大家对于二季度GDP和经济增速有点担忧吧，加剧了今天股指调整幅度。”国都证券策略分析师肖世俊认为。

国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，当月环比增长0.45%。1-5月固定资产投资同比增长9.6%，增速创十六年来新低。中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。

**英国脱欧风险上升**

市场人士指出，此前市场对英国即将于6月23日脱欧公投事件风险未有充分考虑与反应，而随着民调结果一度显示退欧人数比重大幅领先，全球市场避险情绪立即上升，在不确定事件预期偏谨慎甚至悲观下，短期市场波动性或放大，市场受情绪起伏或有过度调整。

数据显示，英镑、欧元兑美元连续几日大跌，美元指数阶段性走强，表征全球避险情绪的VIX指数创近三个月新高；上周后两日欧美股指、原油、工业金属等风险资产普遍回调，而黄金、国债等避险资产价格显着反弹，人民币汇率阶段性贬值压力显现。

“市场对这个事件之前应该没怎么反映这块，主要英国脱欧公投，之前市场应该没有预料到。”肖世俊表示。

人民币兑美元即期周一放量收跌160点，端午假期国际美元连续走升拖累人民币中间价今日大贬212点。交易员称，人民币6.59元关口支撑仍较强，空头可能会进一步试探6.60元低点；而新出炉的中国投资等宏观数据不佳，亦未能提供助力。

联讯证券研报指出，英国脱欧对中国的影响，主要是全球金融市场例如汇率市场的波动对国内投资者产生的心理冲击，而对中国进出口以及经济增长方面的直接影响有限。

英国将于6月23日就是否留在欧盟举行公投。路透调查显示，全球投资者增加现金和债券持仓，主要是担心英国退欧问题公投可能冲击到该国之外地区。

根据博彩交易所必发(Betfair)提供的赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率在周一降至68.5%，较上周下滑约10个百分点。

陈敏认为，美国周末出现暴恐袭击，有可能对经济存在负面影响，是今天较大的利空因素。此次恐怖事件影响或大于上次法国恐怖事件，但影响程度仍需继续观察。

“伊斯兰国”周一通过其Albayan电台正式宣称，对美国佛罗里达奥兰多市同性恋夜总会枪击案负责，该枪击事件中至少50人被枪杀。（完）