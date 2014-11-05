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中国财经 | 2014年 11月 5日 星期三 15:13 BJT

沪综指收盘小跌 连涨六日后获利回吐压力显现

路透上海11月5日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。

沪综指.SSEC收报2,419.254点，跌11.423点或0.47%；上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,263亿元。

　　“接连上涨后，有一些获利盘出来，我觉得这个调整是很正常的。”华泰证券分析师周林表示，在短期调整后，股指中期走势仍可继续看好。

沪深300指数.CSI300收报2,503.448点，跌0.39%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,508点，跌0.12%，成交716,840手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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