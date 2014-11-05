沪综指收盘小跌 连涨六日后获利回吐压力显现

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海11月5日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。
沪综指.SSEC收报2,419.254点，跌11.423点或0.47%；上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,263亿元。
“接连上涨后，有一些获利盘出来，我觉得这个调整是很正常的。”华泰证券分析师周林表示，在短期调整后，股指中期走势仍可继续看好。
沪深300指数.CSI300收报2,503.448点，跌0.39%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,508点，跌0.12%，成交716,840手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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