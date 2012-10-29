持股超一年股息税率拟大降--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海10月29日电---在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股期限差异化徵收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分,适用税率将大幅度降低.
根据新方案,有关部门拟按持股期限1个月内、1至12个月、12个月以上实行不同税率.其中持股期限1个月以内的将按法定税率而不再减半徵收,12个月以上将大幅度降低税率.
中国在2005年6月13日规定,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税;以资本公积金转增的股本,则不征个税;同年6月24日又发文规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额.
报导引述业内专家认为,上述举措在有助市场形成长期投资和价值投资理念的同时,高分红公司也将受到市场的更多关注.
有关部门还表示,中国资本市场的各项改革创新措施正在整体推进.在降低交易成本、提高效率、减轻投资者负担的总体监管思路下,证券期货市场交易手续费和市场监管费已大幅降低.而境外投资者高度关注的境外合格机构投资者(QFII)、原油期货等相关税收政策,创新业务涉及的相关税费亦正在研究.
此外,证监会有关部门负责人表示,此前个别媒体关於新股发行启用备案制的报导不实.
中国证券市场自2007年下半年一路走弱.代表性指标--上证综指.SSEC也从彼时的约6,000点,跌落至目前的2,000左右.近三年来基本在2,000点-3,000点间弱势震荡.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。