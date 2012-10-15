沪综指收跌 市场观望气氛浓厚

专家称不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。
路透北京10月15日电---中国股市沪综指周一收跌.分析人士指出,虽然周末公布的贸易数据有所改善,但今日公布的9月CPI数据则显示通胀压力犹存,令政策放松预期降温,加剧了市场观望气氛,成交亦持续低迷.
沪综指.SSEC收报2,098.703点,跌6.229点,或0.3%;上海A股今日全日成交422亿元人民币,上周五为513亿元.
"2,060-2,100点为重要支撑带,不过由於目前经济探底尚未完成,投资者信心没有明显回暖,因而大盘上行依然困难,短期仍将维持窄幅震荡."湘财证券分析师徐广福指出.
上周涨幅居前的文化传媒板块今日领跌,时代出版(600825.SS)跌4.98%,报5.92元.
中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.6%,环比下降0.1%.同时,周末公布的9月末广义货币供应量(M2)同比增长14.8%,创2011年7月来的增速新高.
中国海关周六亦公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.
沪深300指数.CSI300收跌0.42%,报2,294.857点.沪深300指数10月合约尾盘报2,301.8点,跌0.29%,成交量为431,254手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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