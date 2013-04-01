沪综指微收跌至逾三个月新低

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月1日 - 中国股市沪综指周一收市小跌，并创下逾三个月收盘新低。分析师指出，大盘在前期低点附近获得一定支撑，但因银行等权重股仍是疲弱乏力，因此大盘今日继续小幅盘整，成交量继续萎缩，观望气氛日渐浓厚。
沪综指.SSEC收报2,234.395点，跌2.226点或0.10%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为669亿元人民币，为近四个月来的低点，上日为732亿元。
“今日大盘在前期低点反复挣扎，基本符合技术面特征，”长江证券分析师宋中庆指出，前期低点2，230附近只是一个心理支撑位，大盘未来若要出现有力反弹，还需银行股等蓝筹股支持。但目前来看，银行股的调整还未结束。
他说，“我的感觉是，若没有政策出台，守住(前期低点)的难度较大，重力作用会慢慢体现。”
沪深300指数.CSI300收跌0.08%，报2,493.187点。沪深300指数4月合约尾盘报2,486.2点，跌0.43%，成交量为672,369手。(完)
(发稿 林琦 审校 张喜良)
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