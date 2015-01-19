沪综指开盘大跌5.5% 证监会整顿两融业务令资金出逃避险

路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周一早盘大跌5.5%，作为本轮A股上涨行情领头羊的券商股和保险股大面积跌停。证监会上周五宣布整顿融资融券业务结果，中信证券(600030.SS)等多家券商受到处罚；而且中信证券大股东高位减持，重仓金融股的投资者及融资盘大量出逃，以规避短期风险。

开盘时，沪综指.SSEC报3,189.73点，跌186.77点，或5.53%。中信证券和海通证券(600837.SS)等券商股均开在跌停位。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(6030.HK)、海通证券(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正的措施；对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施；对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。

中信证券上周五晚间还公告称，其第一大股东中信有限近日在上海证交所二级市场减持约3.48亿股A股，占公司总股本3.16%。据上周中信证券A股股价，中信有限近期减持规模超100亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。