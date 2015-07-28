沪综指收跌1.7%至逾半个月新低 金融板块护盘令跌幅收窄

路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,663.00点，跌62.56点或-1.68%。上证A股今日成交6,799.1亿元人民币，上日为7,159.3亿元。

从全天资金流向看，护盘重点板块位于券商、银行和蓝筹ETF，而中小板和创业板的表现则不及主板，在增量资金不入市、存量资金零和博弈的市况下，这种靠拉升指标权重股提升指数的救市思路再次引发讨论。

“投资者感觉政府护盘有点有心无力了。”银河证券投资顾问吴俊说。

他指出，部分投资者认为与其这样半死不活的护盘，不如让市场决定二次探底的底部，继而清出短线获利盘和不坚定的筹码，重新开始慢牛征程。

此外中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。这一通告向市场传递的信息就是，没有必要担心猪肉价格上涨拉动CPI上行引发央行退出稳健货币政策。

从昨日尾盘跳水的诱因可以看出市场信心非常脆弱：据路透报导，三位消息人士透露，中国证券金融股份有限公司近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。为救市筹集子弹，该公司此前共计获得来自商业银行约2万亿元人民币的授信规模。

昨晚证监会通告称将继续清查通过上海铭创和同花顺系统接入市场的场外配资情况。万联证券分析师沈赟认为，这一消息实际上加大了市场不确定性，因为保守估计目前场外存量配资约有1万亿，如果最终监管层宣布这部分资金不能继续存在，市场流动性令人堪忧。

展望后市，他认为此次调整不会跌破前期低点，第一，多数大盘蓝筹不存在泡沫且存在估值优势；第二，地方养老金入市的步伐开始加快。短线蓄势整理之后预计大盘先上攻半年线，站稳之后可能再次展开多空争夺。

今日涨幅居前的板块包括券商、猪肉和银行，其中国信证券(002736.SZ)、正邦科技(002157.SZ)收报涨停；民生银行(600016.SS)收升4.11%。

沪深300指数.CSI300收报3,811.09点,跌0.20%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,652.4点，跌2.86%,，成交2,202,896手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入26.65亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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