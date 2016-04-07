沪综指收跌1.4%连两日回调 市场人气转谨慎获利抛压浮现

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌1.4%，连续第二日回调。分析师指出，在大盘冲高受阻后，投资者对后市走势信心不足，获利回吐盘涌出，沪指继续在3,000点以上震荡。
沪综指.SSEC收报3,008.420点，跌42.172点或1.38%；上证A股今日成交2,427亿元人民币，较上日的2,538亿元下降。
“大盘继续昨日的调整，大家比较小心，赚点就走，现在赚的是眼明手快的钱。”东北证券策略分析师沈正阳指出。
他说，近期题材及概念炒作较为热络，累积风险逐步增大，不少投资者对后市持谨慎态度；预计短期内大盘维持弱势震荡。
沪深300指数.CSI300收报3,209.29点，跌1.48%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,202.8点，跌1.01%，成交18,429手。130亿元额度的沪股通净买入0.77亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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