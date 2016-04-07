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中国财经 | 2016年 4月 7日 星期四 15:12 BJT

沪综指收跌1.4%连两日回调 市场人气转谨慎获利抛压浮现

路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌1.4%，连续第二日回调。分析师指出，在大盘冲高受阻后，投资者对后市走势信心不足，获利回吐盘涌出，沪指继续在3,000点以上震荡。

沪综指.SSEC收报3,008.420点，跌42.172点或1.38%；上证A股今日成交2,427亿元人民币，较上日的2,538亿元下降。

“大盘继续昨日的调整，大家比较小心，赚点就走，现在赚的是眼明手快的钱。”东北证券策略分析师沈正阳指出。

他说，近期题材及概念炒作较为热络，累积风险逐步增大，不少投资者对后市持谨慎态度；预计短期内大盘维持弱势震荡。

沪深300指数.CSI300收报3,209.29点，跌1.48%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,202.8点，跌1.01%，成交18,429手。130亿元额度的沪股通净买入0.77亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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