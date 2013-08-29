沪综指小幅收跌 短线整理后仍有向上动能

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国股市沪综指周四连续第二日小幅收跌。分析师指出，受中东局势不稳影响，近期外围市场跌幅较大，但A股市场相对抗跌；而从基本面预期来看，中国经济短期复苏形势较为乐观，大盘在短线整理后预计仍有向上动能。
沪综指.SSEC收报2,097.227点，跌4.074点，或0.19%。上海A股今日成交额为1,049亿元人民币，上日为1,317亿元.
“前期外围股市的跌幅较大，A股相对表现还是很让人惊讶的，短期调整也比较正常，不影响我们对基本面的判断，9月份的经济数据应该会延续8月份的企稳走好表现。”长城证券策略分析师朱俊春称。
他并指出，昨日国务院出台的资产证券化相关政策，目前看来对券商板块形成利好，对其他板块的影响还不明显。
西南证券(600369.SS)今日收盘上涨2.83%。
中国国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。
沪深300指数.CSI300收跌0.42%，报2,318.311点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,313.0点，跌0.72%，成交865,172手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。