沪综指收挫3.7%创三周最大跌幅 创业板暴跌引发恐慌性抛售

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周四收跌3.7%创三周最大跌幅。分析师指出，早盘银行板块一度跌幅居前冲击多头人气，同时创业板午后再度暴跌引发市场恐慌性抛售。
此外，明日股指期货即将交割致主力移仓，端午小长假即将到来致人心涣散，种种不利因素引发大盘大幅跳水，预计短线维持整理格局。
沪综指.SSEC收报4,785.356点，跌182.542点或3.67%，上证A股今日成交7,823亿元人民币，上日为8,262亿元。
东北证券分析师沈正阳认为，昨天的反弹可以看做是技术面的回升，也可以算是国企整合消息推动的上涨，但目前市场整体处于震荡区间运行状态，所以投资者在炒作上会相对谨慎。
从板块上看，昨日大涨的互联网、信息安全和国产软件等板块今日均位于跌幅板前列。沈正阳认为，这说明投资者操作越来越短线化，板块持续性越来越弱。同时银行板块表现不佳无疑成为拖累主板的重要力量。
今日交通银行(601328.SS)收跌9.68%。
万联证券分析师沈赟称，交行大跌无疑冲击了多头人气。该股在传出获批混改方案前涨了一波，但昨日消息公布后仅微幅收涨，今日更是大跌，说明市场已经提前兑现利好。
他认为，由于周五适逢三大股指期货交割，且端午小长假即将到来，市场波动较大也不算意外。
创业板指数P收跌6.33%至3,504.55点，乐视网(300104.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)和全通教育(300359.SZ)等多只个股收报跌停。中国中车(601766.SS)再度大幅收跌8.6%至20.52元。
沪深300指数收报4,930.55点，跌4.05%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报4,937点，跌3.65%，成交672,606手。130亿元额度的沪股通净买入6.6亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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