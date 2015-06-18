沪综指收挫3.7%创三周最大跌幅 创业板暴跌引发恐慌性抛售

路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周四收跌3.7%创三周最大跌幅。分析师指出，早盘银行板块一度跌幅居前冲击多头人气，同时创业板午后再度暴跌引发市场恐慌性抛售。

此外，明日股指期货即将交割致主力移仓，端午小长假即将到来致人心涣散，种种不利因素引发大盘大幅跳水，预计短线维持整理格局。

沪综指.SSEC收报4,785.356点，跌182.542点或3.67%，上证A股今日成交7,823亿元人民币，上日为8,262亿元。

东北证券分析师沈正阳认为，昨天的反弹可以看做是技术面的回升，也可以算是国企整合消息推动的上涨，但目前市场整体处于震荡区间运行状态，所以投资者在炒作上会相对谨慎。

从板块上看，昨日大涨的互联网、信息安全和国产软件等板块今日均位于跌幅板前列。沈正阳认为，这说明投资者操作越来越短线化，板块持续性越来越弱。同时银行板块表现不佳无疑成为拖累主板的重要力量。

今日交通银行(601328.SS)收跌9.68%。

万联证券分析师沈赟称，交行大跌无疑冲击了多头人气。该股在传出获批混改方案前涨了一波，但昨日消息公布后仅微幅收涨，今日更是大跌，说明市场已经提前兑现利好。

他认为，由于周五适逢三大股指期货交割，且端午小长假即将到来，市场波动较大也不算意外。

创业板指数P收跌6.33%至3,504.55点，乐视网(300104.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)和全通教育(300359.SZ)等多只个股收报跌停。中国中车(601766.SS)再度大幅收跌8.6%至20.52元。

沪深300指数收报4,930.55点，跌4.05%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报4,937点，跌3.65%，成交672,606手。130亿元额度的沪股通净买入6.6亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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