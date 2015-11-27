沪综指早盘收跌1.5% 部分券商被立案调查打击人气

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾1.5%。分析师称，新股发行重启之际，加上个别券商被立案调查的消息，今天券商板块领跌市场，对人气形成打击。近期大盘在盘整中寻求突破方向，指数日内波段特征明显。
沪综指.SSEC早盘收报3,580.18点，跌55.37点或1.52%；今日早盘上海A股成交1,980亿元人民币，上日全日成交4,256亿元。
“最近还主要是因为IPO，加上市场有一个不利消息，出来之后打压一下。”信达证券策略分析师谷永涛称。
中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。在中信证券宣布被查之后，国信证券(002736.SZ)亦宣布被证监会立案调查。
A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。
中信证券A股(600030.SS)早盘收跌6.54%，报收18.59元。国信证券早市亦收跌6.01%报20.32元。
沪深300指数早盘收报3,699.40点，跌1.60%；沪深300指数期货主力12月合约早盘收报3,606.0点，跌1.75%，成交8,352手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)