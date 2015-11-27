沪综指早盘收跌1.5% 部分券商被立案调查打击人气

路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾1.5%。分析师称，新股发行重启之际，加上个别券商被立案调查的消息，今天券商板块领跌市场，对人气形成打击。近期大盘在盘整中寻求突破方向，指数日内波段特征明显。

沪综指.SSEC早盘收报3,580.18点，跌55.37点或1.52%；今日早盘上海A股成交1,980亿元人民币，上日全日成交4,256亿元。

“最近还主要是因为IPO，加上市场有一个不利消息，出来之后打压一下。”信达证券策略分析师谷永涛称。

中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。在中信证券宣布被查之后，国信证券(002736.SZ)亦宣布被证监会立案调查。

A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。

中信证券A股(600030.SS)早盘收跌6.54%，报收18.59元。国信证券早市亦收跌6.01%报20.32元。

沪深300指数早盘收报3,699.40点，跌1.60%；沪深300指数期货主力12月合约早盘收报3,606.0点，跌1.75%，成交8,352手。（完）