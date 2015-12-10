沪综指震荡收跌 传统产业个股走势疲弱拖累大盘

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海12月10日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，化工、冶金等传统产业个股走势疲弱拖累大盘。分析师指出，量能不济反映市场处于谨慎观望中，投资者参与度不高，短期均线对股指的压力仍大，料后市大盘仍会延续震荡走势，等待消息面进一步明朗。
沪综指.SSEC收报3,455.50点，跌16.94点或0.49%；今日上海A股成交2,752亿元人民币，上日成交量为2,624亿元。
“传统产业基本上今天又是一个低迷或者疲弱的状态。”首创证券策略分析师邵帅说，近期大宗商品持续下跌，全球经济需求疲弱，昨日公布的中国PPI数据依然低迷，在这种情况下，传统板块股票可能体现为短期的、抵抗式的下跌走势。
他指出，大盘缺乏明显的龙头和热点，同时IPO新股申购对资金面有实际影响；目前股指以轮动方式进行调整，未出现普跌局面，对市场人气和信心的维持还是有一定积极作用。
信达证券研发中心副总经理刘景德指出，注册制主要与新股发行相关，现在新股发行已经重启，只要未来节奏不要太快，市场就没有问题。
中国证券市场改革有望提速。国务院将提请全国人大常委会授权，在股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定，意味着注册制或较市场预期提前落实，不必等待《证券法》修法完成。
中证内地地产主题指数.CSICMREI收跌1.40%，五矿发展(600058.SS)收跌8.34%，株冶集团(600961.SS)收跌7.43%。
沪深300指数收报3,623.08点，跌0.35%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,570.8点，跌0.57%，成交16,042手。130亿元额度的沪股通净卖出2.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。