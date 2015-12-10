沪综指震荡收跌 传统产业个股走势疲弱拖累大盘

路透上海12月10日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，化工、冶金等传统产业个股走势疲弱拖累大盘。分析师指出，量能不济反映市场处于谨慎观望中，投资者参与度不高，短期均线对股指的压力仍大，料后市大盘仍会延续震荡走势，等待消息面进一步明朗。

沪综指.SSEC收报3,455.50点，跌16.94点或0.49%；今日上海A股成交2,752亿元人民币，上日成交量为2,624亿元。

“传统产业基本上今天又是一个低迷或者疲弱的状态。”首创证券策略分析师邵帅说，近期大宗商品持续下跌，全球经济需求疲弱，昨日公布的中国PPI数据依然低迷，在这种情况下，传统板块股票可能体现为短期的、抵抗式的下跌走势。

他指出，大盘缺乏明显的龙头和热点，同时IPO新股申购对资金面有实际影响；目前股指以轮动方式进行调整，未出现普跌局面，对市场人气和信心的维持还是有一定积极作用。

信达证券研发中心副总经理刘景德指出，注册制主要与新股发行相关，现在新股发行已经重启，只要未来节奏不要太快，市场就没有问题。

中国证券市场改革有望提速。国务院将提请全国人大常委会授权，在股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定，意味着注册制或较市场预期提前落实，不必等待《证券法》修法完成。

中证内地地产主题指数.CSICMREI收跌1.40%，五矿发展(600058.SS)收跌8.34%，株冶集团(600961.SS)收跌7.43%。

沪深300指数收报3,623.08点，跌0.35%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,570.8点，跌0.57%，成交16,042手。130亿元额度的沪股通净卖出2.8亿元。（完）