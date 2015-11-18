沪综指收跌1% 技术性调整压力不减大盘持续震荡

路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周三收跌1%，连续第二日下跌。分析师称，大盘面临年线附近的技术性调整压力，继续弱势震荡，银行和房地产板块虽逆市拉升护盘，但持续性较差，难以有效唤起人气，尾盘指数出现跳水，次新股继续下跌是导致大盘持续走低的主因。

沪综指.SSEC收报3,568.47点，跌36.33点或1.01%，今日上海A股成交3,917亿元人民币，较上个交易日减少逾二成，上日成交5,206亿元。

“大盘现在就是技术性调整。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，短期创业板调整压力仍然较大。

他称，近两天市场显现跷跷板效应，在中小盘股调整的情况下，大盘权重股开始活跃，但并未得到大量资金跟进，因此持续性较差。

他并指出，每次新股IPO公布的时候，市场都会有调整，但是IPO开始发行或者接近发行完毕，资金腾挪逐渐结束，大盘将趋向稳定。

中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

创业板指数P收跌2.06%，上证银行股指数.SSEBKI收涨0.35%，中证内地地产主题指数收涨2.41%。

沪深300指数收报3,715.58点，跌1.14%；沪深300指数期货主力12月合约报3,592.0点，跌1.01%，成交8,960手。130亿元额度的沪股通净买入0.6亿元。（完）