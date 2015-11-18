沪综指收跌1% 技术性调整压力不减大盘持续震荡

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周三收跌1%，连续第二日下跌。分析师称，大盘面临年线附近的技术性调整压力，继续弱势震荡，银行和房地产板块虽逆市拉升护盘，但持续性较差，难以有效唤起人气，尾盘指数出现跳水，次新股继续下跌是导致大盘持续走低的主因。
沪综指.SSEC收报3,568.47点，跌36.33点或1.01%，今日上海A股成交3,917亿元人民币，较上个交易日减少逾二成，上日成交5,206亿元。
“大盘现在就是技术性调整。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，短期创业板调整压力仍然较大。
他称，近两天市场显现跷跷板效应，在中小盘股调整的情况下，大盘权重股开始活跃，但并未得到大量资金跟进，因此持续性较差。
他并指出，每次新股IPO公布的时候，市场都会有调整，但是IPO开始发行或者接近发行完毕，资金腾挪逐渐结束，大盘将趋向稳定。
中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
创业板指数P收跌2.06%，上证银行股指数.SSEBKI收涨0.35%，中证内地地产主题指数收涨2.41%。
沪深300指数收报3,715.58点，跌1.14%；沪深300指数期货主力12月合约报3,592.0点，跌1.01%，成交8,960手。130亿元额度的沪股通净买入0.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。