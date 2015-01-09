沪深证交所允许跨境ETF和跨境LOF实行T+0交易 与A股T+0无关联（更新版）

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路透上海1月9日 - 中国沪深证交所周五稍晚发布公告称，自1月19日起，这两个交易所对跨境交易型开放式指数基金（ETF）和跨境上市开放式基金（LOF）实行当日回转交易（T+0）。不过证监会及业内人士均指出，该举措与市场期待的A股T+0试点没有直接关联。

证监会发言人邓舸在周五的新闻例会上指出，允许投资标的实行T+0的跨境ETF和跨境LOF实行T+0，是完善境内证交所交易制度的积极举措，但这与A股市场推行T+0没有直接关系。

他说，此项举措有助于改善存量产品流动性和定价效率，促进跨境基金的发展，亦有助于维持市场公平和保护中小投资者权益，因为境外主要市场普遍实施T+0交易。另外，跨境ETF和跨境LOF跟踪境外核心宽基指数，标的指数难以操控，且产品都有一二级市场套利机制，基金交易价格难以被操纵，总体而言，这两类产品的风险可控。

专业咨询机构好买基金研究中心分析师曾令华指出，“若底层资产可以T+0，那么相应的ETF产品也应该可以...这好象与A股T+0放开没有直接联系。”

上证所通知亦指出，上述实行T+0交易的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。

目前在上证所上市的的跨境交易型开放式指数基金共有四只，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金(513030.SS)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(513500.SS)、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100.SS)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900.SS)。

上证所目前尚没有跨境LOF品种。在深交所上市的跨境ETF和跨境LOF共有14个品种，包括华安标普全球石油基金、易方达黄金主题基金、国投瑞银新兴市场基金等。

上证所修订后的交易规则指出，未来实行当日回转交易的品种包括债券、债券ETF、交易型货币基金、黄金ETF、跨境ETF、跨境LOF以及权证等。 其中黄金ETF、债券ETF和货币ETF所对应的投资标的均实行T+0交易。

上海证券交易所去年11月曾表示，中国股票市场已经具备了恢复T+0的条件。上证所将配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防范风险的基础上开展试点。而市场此前普遍预期，大盘蓝筹股及蓝筹股指数ETF或会首先获准实行T+0。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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