证监会对中信、海通和国泰君安暂停融资融券新开户三个月

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京1月16日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五称，将对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安(1788.HK)暂停新开融资融券信用账户3个月。
证监会是根据2014年证券公司融资类业务现场检查情况对相关公司进行处理，还包括对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正。
“目前证券公司融资融券类总体运行平稳，风险总体可控，未发现重大违法违规行为，个别证券存在整改不到位等等问题。”邓舸在证监会例行发布会上称。
融资融券是具有杠杆业务特征，风险较高，按规定不得向证券资产低于50万元的客户进行融资融券。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。