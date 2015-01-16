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中国财经 | 2015年 1月 16日 星期五 18:13 BJT

证监会对中信、海通和国泰君安暂停融资融券新开户三个月

路透北京1月16日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五称，将对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安(1788.HK)暂停新开融资融券信用账户3个月。

证监会是根据2014年证券公司融资类业务现场检查情况对相关公司进行处理，还包括对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正。

“目前证券公司融资融券类总体运行平稳，风险总体可控，未发现重大违法违规行为，个别证券存在整改不到位等等问题。”邓舸在证监会例行发布会上称。

融资融券是具有杠杆业务特征，风险较高，按规定不得向证券资产低于50万元的客户进行融资融券。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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