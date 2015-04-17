单个投资者可开最多五个股票期权帐户 有助降低交易成本--上证所

官方微博指出，为适应证券市场“一人多户”账户体系，满足投资者开立多个衍生品合约账户参与股票期权交易的合理需求，上交所近期放开了股票期权业务“一人一户”的限制。此次调整，将进一步加大期权经营机构对期权帐户的争夺力度，有助于改变目前股票期权业务佣金普遍偏高的局面。