单个投资者可开最多五个股票期权帐户 有助降低交易成本--上证所

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月17日 - 上海证交所官方微博周五指出，近期允许符合投资者适当性管理相关要求的投资者最多可以开立五个衍生品合约账户进行股票期权交易，这将有助于投资者进一步降低交易成本。
官方微博指出，为适应证券市场“一人多户”账户体系，满足投资者开立多个衍生品合约账户参与股票期权交易的合理需求，上交所近期放开了股票期权业务“一人一户”的限制。此次调整，将进一步加大期权经营机构对期权帐户的争夺力度，有助于改变目前股票期权业务佣金普遍偏高的局面。
中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数