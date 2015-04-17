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中国财经 | 2015年 4月 17日 星期五 18:00 BJT

单个投资者可开最多五个股票期权帐户 有助降低交易成本--上证所

路透上海4月17日 - 上海证交所官方微博周五指出，近期允许符合投资者适当性管理相关要求的投资者最多可以开立五个衍生品合约账户进行股票期权交易，这将有助于投资者进一步降低交易成本。

官方微博指出，为适应证券市场“一人多户”账户体系，满足投资者开立多个衍生品合约账户参与股票期权交易的合理需求，上交所近期放开了股票期权业务“一人一户”的限制。此次调整，将进一步加大期权经营机构对期权帐户的争夺力度，有助于改变目前股票期权业务佣金普遍偏高的局面。

中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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