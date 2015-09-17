专访：富时称中国干预措施或影响将A股纳入其新兴指数的时间

路透香港9月17日 - 富时罗素的亚洲业务主管周四对路透表示，原计划用2-3年的时间将A股纳入其主要指标股指的期限可能会延长，因中国实施了一系列超常的干预措施，这影响了投资者的市场进入。

富时罗素亚洲业务常务董事Jessie Pak表示，近期中国股市大跌之际广泛存在的停牌，中国证券监管机构实施的卖出限制措施，以及中国监管框架的质量，都将在其评估是否将A股纳入其新兴市场指数时严加检视。

自6月中期以来中国股市已下跌了约40%，监管当局出台了一系列旨在支撑股价的措施，包括推动国内投资者买入股票，对大股东售股实施限制，以及限制股指期货的交易。

7月股市危机最严重时，中国股市有一半的上市公司自发停牌。

“动用资金稳定市场的干预倒是没有震动世界。而是停牌公司的数量，以及禁止卖出的措施，从国际投资者(角度)来看这做的过了，”Pak说。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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