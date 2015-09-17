专访：富时称中国干预措施或影响将A股纳入其新兴指数的时间

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月17日 - 富时罗素的亚洲业务主管周四对路透表示，原计划用2-3年的时间将A股纳入其主要指标股指的期限可能会延长，因中国实施了一系列超常的干预措施，这影响了投资者的市场进入。
富时罗素亚洲业务常务董事Jessie Pak表示，近期中国股市大跌之际广泛存在的停牌，中国证券监管机构实施的卖出限制措施，以及中国监管框架的质量，都将在其评估是否将A股纳入其新兴市场指数时严加检视。
自6月中期以来中国股市已下跌了约40%，监管当局出台了一系列旨在支撑股价的措施，包括推动国内投资者买入股票，对大股东售股实施限制，以及限制股指期货的交易。
7月股市危机最严重时，中国股市有一半的上市公司自发停牌。
“动用资金稳定市场的干预倒是没有震动世界。而是停牌公司的数量，以及禁止卖出的措施，从国际投资者(角度)来看这做的过了，”Pak说。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。