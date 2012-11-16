沪综指刷新逾一个半月收盘新低

路透北京11月16日电---中国股市沪综指周五刷新逾一个半月收盘新低,量能亦持於低位.目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落令资金持续流出.分析师预计,短线股指料将跌破2,000点,并存在继续下行可能.

沪综指.SSEC收报2,014.725点,跌15.565点或0.77%,盘中最低至2,001.72点,此前收盘低点9月26日的2,004.17点.本周该股指累计下跌2.63%.上海A股今日成交367亿元人民币,较上日的370亿元略减.

华西证券策略分析师毛胜称,看淡市场中期走势,虽然三季度数据显示经济企稳,但基础仍不牢固,上市公司整体业绩仍存下调压力.另外十八大後再融资速度提升,亦令市场信心趋弱.

"後市趋势将下行,直到经济数据好转才可能企稳,乐观认为还要用一个季度来观察.短线大盘跌破2,000点後仍将继续下探."他并预计.

尾盘前,财政部公告明年起对股息红利所得按持股时间长短实行差别化个人所得税政策,其中持股超过一年的税负为5%.受此消息影响,股指盘中缩减跌幅.

沪深300指数.CSI300收跌0.75%,报2,177.240点.沪深300指数12月合约尾盘报2,180.6点,跌1.16%,成交量为488,714手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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