沪综指受题材股回落拖累收跌1%

国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透北京3月7日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌1%，受环保、医药等题材类股整体回落拖累。分析师指出，近日大盘多空争夺激烈，主要是由于海外市场正处多事之秋以及国内市场对行业性政策反应敏感。不过，总体来看，目前指数中枢比较稳定，结构性行情依然是当前主流。
沪综指.SSEC收报2,324.293点，跌22.886点或0.98%。上海A股今日成交额为1,257亿元人民币，上日为1,249亿元。
银河证券分析师孟京指出，在经历前期上涨及一定震荡之后，投资者已开始日趋冷静，市场热点轮动格局在两会期间料会继续保持，若两会继续透露出一些行业性质利好，那么仍将对相关板块和个股产生正面影响。
“股指仍将在2,250-2,370点区间晃动，但个股仍将保持较高活跃度，步入轮流坐庄的过程。”他并预计。
创业环保(600874.SS)收跌6.27%，中国医药(600056.SS)亦大跌8.24%至22.48元。
沪深300指数.CSI300收跌1.16%，报2,619.479点。沪深300指数3月合约尾盘报2,615.0点，跌1.2%，成交量为902,704手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。