沪综指受题材股回落拖累收跌1%

沪综指.SSEC收报2,324.293点，跌22.886点或0.98%。上海A股今日成交额为1,257亿元人民币，上日为1,249亿元。

银河证券分析师孟京指出，在经历前期上涨及一定震荡之后，投资者已开始日趋冷静，市场热点轮动格局在两会期间料会继续保持，若两会继续透露出一些行业性质利好，那么仍将对相关板块和个股产生正面影响。