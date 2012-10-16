沪综指近收平 市场保持谨慎

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京10月16日电---中国股市沪综指周二冲高回落後近收平.尽管食品饮料、医药等三季度业绩预增板块上涨,但市场在三季度国内生产总值(GDP)数据周四公布前,仍保持谨慎,人气偏淡.分析人士预计,短期市场以窄幅震荡为主.
沪综指.SSEC收报2,098.808点,微涨0.105点,或0.01%;上海A股今日全日成交471亿元人民币,上日为422亿元.
"现在宏观数据还在披露中,18号三季度的GDP出来,之前可能大家有些观望的气氛."华西证券首席策略分析师曹雪峰表示.
山西证券策略分析师杜亮指出,三季度业绩预增板块成为短期市场绝对亮点,同比预增的食品饮料、医药、化工等板块先後走强,活跃里市场气氛.但整体来看,市场成交量并未有效放大,板块活跃持续性较差,板块轮动的推动力仍然来自於场内资金.
金枫酒业(600616.SS)收升6.68%,报10.22元.
"造成投资者信心不足的主要原因仍然来自於经济运行层面,四季度GDP仍可能继续寻底,短期难言见底."杜亮并认为,短期市场仍然以窄幅震荡为主,震荡区间在2,000-2,100.
国家统计局周四将公布三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.
沪深300指数.CSI300收升0.14%,报2,298.162点.沪深300指数10月合约尾盘报2,301.2点,涨0.26%,成交量为529,161手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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