沪综指缩量近收平 多空保持谨慎

路透北京11月7日电---中国股市沪综指周三缩量近收平.盘中传来美国现任总统奥巴马赢得连任的消息一度令市场反弹走升,但随後仍震荡回落.分析人士称,十八大前维稳行情近尾声,多空维持谨慎,市场等待随後出台的10月经济数据提供指引.

沪综指.SSEC收报2,105.730点,跌0.269点,或0.01%.上海A股今日成交471亿元人民币,上日为536亿元.

"今日市场无论多空都非常谨慎,...市场有一个看法,就是十八大维稳完会有人'跑路'.不过,宏观经济有走稳的可能性,数据公布後若跟预期一样,那麽不排除市场还有机会."华西证券分析师曹雪峰称.

今日媒体报导美国现任总统奥巴马击败共和党候选人罗姆尼,赢得连任驱散了围绕美国政坛的不确定性.明日中共十八大会议将正式召开,周五亦将公布10月宏观经济数据.

今日地产跌幅续居前,上证地产类指数.SSEP收跌0.97%,格力地产(600185.SS)跌3.21%,收报6.03元.

沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,287.505点.沪深300指数11月合约尾盘报2,290.8点,涨0.03%,成交量为581,572手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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