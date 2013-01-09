沪综指近收平 维持振荡整理

路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周三近收平,有色及金融板块续回落压制大盘.分析人士指出,随着权重股走弱中小盘股活跃,市场陷入震荡蓄势过程.同时,宏观经济数据公布在即亦引发市场观望情绪.

沪综指.SSEC收报2,275.340点,跌0.730点或0.03%,上海A股今日成交额为1,022亿元人民币,上交易日为1,055亿元.

东北证券分析师沈正阳称,今日市场下跌的催化剂是大家对物价回升及出口未见明显改善感到担忧,而从更大一点来看,行情完成反弹第一阶段--估值修复尾端后,大盘面临滞涨,有内生整理的要求.

"若未来更多数据表明经济向好,市场可能会走好.同时,蓄势过程亦需要寻找新的催化剂,以便权重再次找到上行因素,因为中小股估值本来就贵,上行空间有限."他称.

中国明日将公布外贸数据,最新路透调查显示,中国2012年12月进、出口同比增幅均有望较前月温和回升,分别为3%和4%,贸易顺差则环比基本持平.

数位消息人士今日向路透证实,中国证监会近日将启动首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有",或会令A股IPO"堰塞湖"现象得到缓解.

今日有色板块领跌,其中沪市广晟有色(600259.SS)大跌5.51%,报61.35元.

沪深300指数.CSI300收盘微涨0.03%,报2,526.126点.沪深300指数1月合约尾盘报2,526.8点,与上日持平,成交量为616,454手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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