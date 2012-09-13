沪综指收跌 外围不确定因素令多空拉锯激烈

路透北京9月13日电---中国股市沪综指周四收跌.整体经济短期内未出现实质性好转,令市场持续面临获利回吐压力.且中日钓鱼岛争端升级等外围不确定性因素加剧令多空盘中拉锯趋激烈.

分析人士指出,短线股指正面临方向选择,若无重大利空出现,调整结束後大盘或仍有震荡上行机会.

沪综指.SSEC收报2,110.379点,跌16.175点,或0.76%;今日沪市A股成交金额645亿元人民币,上日为690亿元.

华西证券分析师毛胜表示,成交缩量表示投资者意愿不强,因还未看到经济出现实质性好转迹象,且後续组合政策亦未出台.投资者希望看到更加确定的政策信号.同时,地缘政治面临不确定性亦令市场有所担忧.

"市场正面临方向上的选择,将在2,107-2,145点区间窄幅波动.不过,反弹应该还没有结束,波动後或将选择逐渐震荡上行."他称.

中日两国针对钓鱼岛及其附属岛屿的交恶有增无减.中国商务部副部长姜增伟周四表示,日本"购岛"行为难以避免对中日经贸关系产生负面影响.中国军方周二也表态称,中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议,并密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利.

今日航天军工股则逆势大涨,北方导航(600435.SS)涨停,收报10.07元.

沪深300指数.CSI300收低0.93%,报2,298.461点.沪深300指数9月合约尾盘报2,300.2点,跌1.02%,成交量为手499,639.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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